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Döviz Piyasası Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları, doları 33,9680 lira, avroyu 37,6140 lira seviyesinden işlem görmeye başladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:01
Döviz Piyasası Açılış Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Başlangıç Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında yeni hafta, döviz kurları açısından hareketli başladı. Dolar, 33,9680 lira seviyesinden işlem görmeye başlarken, Euro ise 37,6140 lira olarak belirlendi.

Döviz Alım Satım Fiyatları

Serbest piyasada 33,9660 liradan alınan Dolar, 33,9680 liradan satılmakta. Euro’nun alım fiyatı ise 37,6120 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı 37,6140 lira seviyesindedir.

Geçtiğimiz Haftanın Verileri

Cuma günü dövizdeki son durum ise, doların satış fiyatı 33,9790 lira, avronun satış fiyatı ise 37,6970 lira olarak kaydedilmişti.

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