Döviz Piyasasında Dolar/TL Yükseliyor

Döviz Kurları ve Güncel Durum

Döviz piyasalarında Dolar/TL, güne yükselerek33,65 seviyesinden işlem görüyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,19 artışla 33,60'tan tamamladı.

Piyasa Hareketleri

Yeni güne değer kazancıyla başlamasıyla birlikte saat 10:15 itibarıyla Dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 33,6525 seviyesinde işlem görmekte. Aynı dakikalarda Avro/TL de %0,50 artışla 37,1679, Sterlin/TL ise %0,30 değer kazanarak 43,2416 seviyelerinden satılıyor.

Döviz Endeksleri ve Ekonomik Veriler

Dolar endeksi ise şu anda önceki kapanışın hemen altında 102,6 seviyesinde bulunuyor. Dünya genelinde açıklanan ekonomik verilerin, geleceğe dair pozitif beklentileri güçlendirdiği gözlemleniyor. ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, temmuzda aylık bazda %0,2 artış gösterirken, yıllık artış ise %2,9 ile tahminlerin altında kaldı. Bu durum yıllık enflasyonda, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyenin kaydedilmesine neden oldu.

Fed'in Olası Faiz İndirimleri

Analistler, ABD enflasyonunun Merkez Bankası'nın %2 hedefinin ulaşma yolunda ilerlediğini ve bu durumun bankanın istihdam hedeflerine odaklanma olanağı tanıyacağını ifade ediyor. Söz konusu gelişmeler ışığında, Fed'in Eylül ayında 50 baz puan faiz indirimine gideceği beklentileri zayıflasa da, yıl sonuna kadar 100 baz puan indirime gidebileceğine dair fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

Son Durum ve Beklentiler

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, enflasyon endişelerinin azalmasıyla düşüş eğilimini dört gün üst üste sürdürerek şu an %3,84 seviyelerinde işlem görüyor. Bugün ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceği belirtiliyor. Tekni açıdan bakıldığında, Dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı ifade ediliyor.