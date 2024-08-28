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Döviz Piyasasında Son Durum: Dolar/TL 34,04'te

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 34,04 seviyesinden işlem görüyor. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:31
Döviz Piyasasında Son Durum: Dolar/TL 34,04'te

Döviz Kurlarında Yeni Gelişmeler

Dolar/TL, güne güçlü bir yükselişle başlarken şu anda 34,04 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün, 34,0200 seviyesinden kapanış yapan dolar/TL, %0,08 artış gösterdi.

Döviz Kurlarındaki Artış

Saat 10:30 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışa göre %0,10'luk bir artışla 34,0430'dan işlem görmekte. Aynı dakika itibarıyla avro/TL, %0,40 değer kazanarak 38,1780'den, sterlin/TL ise %0,30'luk bir artışla 45,3027'den satılmakta.

Döviz Endeksi ve Ekonomik Veriler

Dün, 100,5 seviyesini test eden dolar endeksi, %0,20'lik bir artışla şu an 100,8 seviyesinde. ABD'de açıklanan verilere göre, S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi %5,4'lük bir yıllık artış gösterdi fakat fiyat artış hızında yavaşlama görülmekte.

Ayrıca, Conference Board Tüketici Güven Endeksi 103,3 seviyesine yükseltti. Tüketici güveni son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, iş gücü piyasası koşullarına dair endişelerde artış gözlemleniyor.

Fed'in Faiz İndirim Beklentileri

ABD'de tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentileri %4,9'a gerileyerek Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi. Bu durum, piyasalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentileri pekiştirdi. Kasım'daki toplantıda ise 50 baz puanlık bir faiz indiriminin olabileceği öngörülüyor.

Yatırımcıların Odağı Verilerde

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerin fiyatlamaları etkileyebileceğine dikkat çekerek, makroekonomik verilerin yatırımcılar için önemli sinyaller sunmaya devam ettiğini belirtiyor. Bugün, ABD'de haftalık mortgage başvuruları takip edilecek. Teknik açıdan, dolar endeksinde 101 seviyesi direnç, 100 seviyesi ise destek noktası olarak ön plana çıkıyor.

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