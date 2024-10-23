Döviz Piyasasında Son Durum: Dolar/TL ve Küresel Ekonomik Görünüm

Döviz Piyasasında Dolar/TL İşlemleri

Dolar/TL, sabah saatlerinde 34,2560 seviyesinden işlem görmekte.

Dün, yükseliş eğilimi süren Dolar/TL, yüzde 0,6 artışla günü 34,2550 seviyesinden kapatmıştı. Bugün saat 09:50 itibarıyla Dolar/TL önceki kapanışa paralel 34,2560 seviyesinden işlem görüyor. Bu esnada avro/TL yatay seyir izleyerek 37,0170 seviyesindeyken, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 44,4430'dan satılmakta.

Dolar Endeksi ve Küresel Ekonomik Gelişmeler

Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,1 artış göstererek 104,2 seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda, ABD'deki bilanço sezonunda şirket kazançlarının çoğunlukla beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, yatırımcıların temkinli tutumları sebebiyle karışık bir seyir gözlemleniyor.

ABD'de enflasyonla mücadeledeki belirsizlikler devam ederken, son makroekonomik veriler ve olumlu gelen şirket kârları, ekonomik aktivitelere ilişkin iyimserliği artırıyor. Ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin belirsizlikleri aktarıyor ve sağlıklı istihdam piyasası ile ekonomik aktivitenin Fed'in enflasyonla mücadelesini kolaylaştırabileceğini belirtiyorlar.

Uluslararası Para Fonu Raporu ve Türkiye'ye İlişkin Beklentiler

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim ayı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımlayarak, küresel ekonomik büyümenin istikrarlı ancak zayıf kalacağına dair öngörülerde bulundu. Küresel büyümenin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,2 olacağı tahmin ediliyor. Türkiye için ise 2024 büyüme tahmini yüzde 3,6'dan yüzde 3'e indirildi. 2025 yılı için ise yüzde 2,7 beklentisi korundu.

Yatırımcıların Takip Ettiği Gelişmeler

Washington DC'de devam eden IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Analistler, ABD'de mortgage başvuruları, ikinci el konut satışları ve Fed’in bej kitap raporu ile birlikte Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getiriyor. Dolar endeksi için ise teknik verilere göre 103,5 seviyesi destek, 105 seviyesi direnç olarak öne çıkıyor.