DSİ, Ankara, Bolu ve Düzce'deki Taşınmazları Satışa Sundular

Devlet Su İşleri Taşınmazları Satışa Çıkardı

Mülkiyeti Devlet Su İşleri (DSİ) ait taşınmazlar, Ankara, Bolu ve Düzce illerinde satışa sunulacak. İhalelere ilişkin detaylar, Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyuruldu.

Ankara'daki Taşınmazlar

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan iki taşınmaz ile Yenimahalle ilçesinin Yuva ve Susuz mahallelerindeki toplam iki taşınmaz satışa çıkarılıyor. Fatih Mahallesi'ndeki taşınmazların toplam muhammen bedeli 3 milyon 116 bin lira olarak belirlenmiştir. Yuva Mahallesi'ndeki taşınmazın tahmini satış bedeli 935 bin 880 lira, Susuz Mahallesi'ndeki taşınmazın satış bedeli ise 390 bin 520 lira olarak uygun görülmüştür.

Bu ihaleler 25 Kasım tarihinde gerçekleştirilecektir.

Bolu'daki Taşınmazlar

Bolu’da, Merkez ilçesinin Dodurga, Kasaplar, Yazıören, Susuzkınık mahalleleri ile Yeniakçakavak Mahallesi’ndeki arsa ve lojmanlar satışa sunulmaktadır. Taşınmazların muhammen bedelleri şu şekildedir:

Dodurga: 762 bin 535 lira

Kasaplar: 3 milyon 997 bin 62 lira

Yazıören: 15 milyon 589 bin 895 lira ve 22 milyon 400 bin 206 lira

ve Susuzkınık: 83 milyon 966 bin 760 lira

Yeniakçakavak: 1 milyon 338 bin 605 lira

Sandallar: 14 milyon 973 bin 123 lira

Bu taşınmazların ihaleleri 25 Kasım tarihinde gerçekleştirilecektir.

Düzce'deki Taşınmazlar

Düzce Merkez ilçesindeki bazı taşınmazlar, Arapçiftliği, Yahyalar, Metek, Beslanbey, Kazukoğlu, Körpeşler, Yukarıyahyalar ve Çamköy mahallelerinde yer almaktadır. İlgili taşınmazların toplam muhammen bedelleri aşağıdaki gibidir:

Arapçiftliği: 10 milyon 212 bin 660 lira

Yahyalar: 1 milyon 42 bin lira

Metek: 5 milyon 364 bin 150 lira

Beslanbey: 16 milyon 179 bin 450 lira

Kazukoğlu: 1 milyon 288 bin lira

Körpeşler: 4 milyon 491 bin lira

Yukarıyahyalar: 1 milyon 661 bin lira

Çamköy: 46 milyon 94 bin lira

Düzce’deki ihaleler ise 26 ve 28 Kasım tarihlerinde düzenlenecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.