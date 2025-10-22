DSİ Araç Parkına 50 Dozer Daha: Dozer Sayısı 245'e Yükseldi

DSİ envanterine 50 dozer daha katıldı; dozer sayısı 195'ten 245'e, 0-10 yaş grubu oranı yüzde 40'tan 53'e yükseldi. Mart teslimleriyle sayı 325'e çıkacak.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 12:02
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü envanterine 50 dozer daha alındığını açıkladı. Araçların teslimi nedeniyle DSİ'nin Ankara Etlik tesislerinde bir tören düzenlendi.

Yeni dozer alımı ve sayısal veriler

Bakan Yumaklı, "Bu sayede dozer sayımız 195'ten, yüzde 26 artışla, 245'e yükseldi. Makine parkımızdaki 0-10 yaş grubu dozer oranı yüzde 40'tan yüzde 53'e çıktı" dedi. Yumaklı, Mart ayında tüm teslimatlar tamamlandığında dozer sayısının "yüzde 67 artışla, 325'e" ulaşacağını belirtti.

Taşkınla mücadelede makine parkının önemi

Yumaklı, suyun kontrolsüz olduğunda "dünyanın en yıkıcı sel ve taşkınlarına" dönüşebildiğini hatırlatarak Doğu Karadeniz'deki hadise örneğini verdi. DSİ'nin bu yıkıma karşı koyan en önemli kurum olduğunu vurguladı ve "Makine parkımızın dinamik ve hazır olması, ülkemizin güvenliği için stratejik öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

DSİ'nin taşkınlarla mücadelesinde "yeşil karıncalar" olarak anılan iş makinelerinin büyük rol oynadığını söyleyen Yumaklı, bu makinelerin yol yapımı, toprak temizliği, dolgu serimi ve orman yollarının açılması gibi ihtiyaç halinde Bakanlığın diğer birimlerinde de kullanılabileceğini belirtti.

Maliyet ve ekonomik fayda

Yumaklı, alınan dozerlerin maliyetinin yaklaşık 3,5 milyar lira olduğunu, ancak bu makinelerin kazı kapasitesindeki artış sayesinde 2,7 milyar liralık ekonomik fayda sağlanacağını açıkladı.

Teknoloji ve önlemler

Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere riskli illerde geçirgen tersip bentleri ve sel tırmıkları gibi yenilikçi teknolojilerin kullanıldığını belirten Yumaklı, "Taşkın Erken Uyarı Sistemi"nin devreye alındığını, aşırı yağışların radar sensörleriyle tespit edildiğini ve ilgili birimlerin uyarıldığını aktardı.

Barajlar, su depolama ve su yönetimi

Bakan Yumaklı, DSİ'nin sadece afetlerle mücadele etmediğini, su kaynaklarını verimli kullanarak ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını vurgulayarak şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda yaptıklarımız kararlılığımızın en somut göstergesidir. 11 bine yakın su tesisi hizmete sunuldu, su depolama hacmimiz 23 yılda yüzde 38 artarak 183,7 milyar metreküpe çıktı. Baraj sayısı 4 kat arttı, 1081'e yükseldi. Taşkın kontrol tesis sayımız ise 11 bin 257'ye çıkmış oldu."

Yumaklı, yerel yönetimlere su yönetimlerini gözden geçirme, kayıp kaçak oranını azaltma ve illerin işletme planlarına uyma çağrısında bulundu.

DSİ yönetiminin değerlendirmesi

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da görevlerinden birinin taşkın sulara karşı koruyucu tesisler inşa etmek ve akarsularda ıslah yapmak olduğunu belirterek, "Sahip olduğumuz dev makine parkı, bu mücadeledeki en önemli avantajlardan birini oluşturmaktadır" dedi.

