DSİ, İzmir'e 22 Yılda 65 Milyar 632 Milyon Liralık Yatırım Yaptı

İzmir'e Yatırımda Vites Yükseltti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İzmir’de son 22 yılda toplam 65 milyar 632 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. İzmir genelinde, hizmete sunulan 221 tesisi ile birlikte önemli projelere imza atıldı.

Barajlar ve Depolama Tesisleri

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, süreç içinde 36 baraj, 10 gölet ve 9 yer altı depolama sistemi inşa ettiklerini belirtti. Bu yatırımlarla birlikte 55 depolama tesisinin devreye alınması sonucunda depolama hacminin 1 milyar 103 milyon 500 bin metreküp seviyesine ulaştığını ifade etti.

İçme Suyu Projeleri

İzmir’in içme suyu sorununu çözmek amacıyla 5 içme suyu projesi geliştirdiklerini dile getiren Balta, bu projeler sayesinde İzmir’in içme suyu kapasitesinin yıllık toplamda 319,3 milyon metreküpe çıkarıldığını vurguladı.

Sulama Tesisleri ve Ekonomik Katkı

51 sulama tesisini hizmete aldıklarını ekleyen Balta, bu tesislerin 536 bin 210 dekar arazinin modern sulama sistemiyle tanışmasına olanak sağladığını, bunun sonucunda İzmirli üreticilerin geçen yıl 4 milyar 557 milyon lira daha fazla kazanç elde ettiğini ifade etti.

Taşkın Koruma ve Arazi Geliştirme Hizmetleri

Ayrıca, taşkınlara karşı 108 koruma tesisi inşa ettiklerini belirterek, "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri" kapsamındaki projelerde 109 bin 500 dekar arazide çalışmaları tamamladıklarını ve 21 yerleşim birimine ciddi bir fayda sağladıklarını sözlerine ekledi. Bu çalışmalar sayesinde 65 milyon 700 bin lira zirai gelir artışı elde edildiği bilgisi paylaşıldı.

İzmir'de 2003 yılından bu yana DSİ tarafından 65 milyar 632 milyon liralık yatırım yapıldı. Yatırımlarla birlikte 221 tesis hizmete açıldı. DSİ'nin yaptığı çalışmalar kapsamında 22 yılda kent genelinde 36 baraj, 10 gölet ile 9 yer altı depolama sistemi inşa edildi.

İzmir'de 2003 yılından bu yana DSİ tarafından 65 milyar 632 milyon liralık yatırım yapıldı. Yatırımlarla birlikte 221 tesis hizmete açıldı. DSİ'nin yaptığı çalışmalar kapsamında 22 yılda kent genelinde 36 baraj, 10 gölet ile 9 yer altı depolama sistemi inşa edildi.