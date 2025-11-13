DTO'da Üretken Yapay Zekâ Çağında Verimlilik: RPA ve Yapay Zekâ Konuşuldu

Denizli Ticaret Odası’nda düzenlenen etkinlikte Cahit Erdoğan, RPA ve yapay zekânın işletmelerde verimliliği artırmadaki rolünü ve uygulama örneklerini anlattı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:05
Denizli Ticaret Odası (DTO), iş dünyasında dijital dönüşümün kritik başlıklarından biri haline gelen üretken yapay zekâ ve robotik süreç otomasyonunu odağına alan bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte neler paylaşıldı

DTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programda, yapay zekâ ve Robotic Process Automation (RPA) uygulamalarının işletmelerde verimliliği nasıl artırdığına dair güncel uygulamalar ve örnek uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı. Etkinlik, halka açık olarak ilgi gördü.

Turkcell Global Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, yapay zekânın tarihi süreci, sektörel gelişimi ve verimliliğe katkılarını detaylı şekilde anlattı; örnek uygulamalar ve ölçülebilir kazanımlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğin ardından Cahit Erdoğan, beraberinde TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı Bekir Çakır ve Denizli GGK İcra Komitesi Üyesi Mesut Aydınlı ile birlikte DTO Başkanı Erdoğan’ı ziyaret ederek programı değerlendirdi ve fikir alışverişinde bulundu.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ın değerlendirmesi

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, etkinliğe katılan üyelere ve konuşmacılara teşekkür ederek talep oldukça benzer organizasyonların artırılacağını belirtti. Erdoğan, konuşmasında teknoloji uygulamalarının yalnızca takip edilmemesi gerektiğini, bunların ölçülebilir ve sürdürülebilir şekilde işletmelere entegre edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, Denizli’nin sadece üretimde değil yenilikte de öncü bir şehir olduğunu ifade ederek tekstilden makineye, turizmden bilişime kadar tüm sektörlerde üyelerin dijital dönüşüme hazırlandığını söyledi. DTO olarak eğitim, danışmanlık ve proje destekleriyle bu sürecin yanında olacaklarını ve Denizli iş dünyasının dijital dönüşümde öncü konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini ekledi.

Etkinlikte ayrıca, KOBİ’lerin, sanayicilerin ve hizmet üreticilerinin de üretken yapay zekâ araçlarını benimseyerek verimliliği artırabileceği, maliyetleri düşürebileceği ve rekabet gücünü yükseltebileceği vurgulandı.

DTO, benzer etkinliklerle üyelerini sadece bugünün değil, geleceğin koşullarına da hazırlamayı sürdürecek.

