Düğün yapmadan önce başvuruyu yapın! Evlenecek çiftlere sıfır faizli yüzbinlerce lira nakit desteği!

Türkiye'de yükselen enflasyon, çiftlerin satın alma gücünü düşürdü ve maliyetleri artırdı. Mobilya, beyaz eşya, düğün harcamalarının artmasıyla mücadele eden çifte hükümet büyük destek sağladı. Hükümet, yeni evliler için iki yıl vadeli, taksitli ve faizli faizsiz bir kredi hazırladı. Seçimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim beyannamesinde bulunan yeni evlilere faizsiz kredi verilmesi dikkat çekti.

"Yeni evliler için 150 bin lira faizsiz kredi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada yeni evliler için faizsiz kredi tutarı 150 bin TL olarak belirlendi. 150.000 TL kredi alan çiftler de esnek ödeme yapabiliyor. AK Parti'nin seçim planındaki bu hükümler üzerine odaklanıldı. Hazırlıklar tamamlandı ve yeni evlileri için faizsiz kredi isteyen çiftleri güzel bir haber bekliyor.





Yeni evlilere faizsiz kredi ile ilgili yapılan açıklamada, "Yeni evlilere 2 yılı geri ödemesiz olmak kaydıyşa 48 ay vadeye sahip 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi sağlayacağız" denildi.Açıklamada ayrıca şunlar söylendi:

" Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası'nın faaliyetleri arasında özellikle çocukların eğitimi yer almaktadır. Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik aile kurumu gibi çeşitli hizmetler de desteklenecektir. Aile bütünlüğünün korunması ve geliştirilmesi artırılacak, sosyal yardımlardan yararlanma standartlaştırılacaktır. Hem anneler hem de babalar için esnek çalışma olanaklarını genişleteceğiz. Kadın ve erkek arasındaki karı-koca ilişkisinden oluşan aileyi zararlı eğilimden koruyacak tedbirler alacağız."

Yeni evliler için faizsiz kredi koşulları neler?

Aile ve Gençlik Bakanlığı denetiminde kurulacak Aile ve Gençlik Bankası, yeni evlilere faizsiz kredi sağlayacak. Yani çiftler başvurduktan ve kredi aldıktan sonra bu banka üzerinden rahatlıkla başvuru yapabilecekler. İlk 2 yıl borç ödemeyecek olan çiftler daha sonra 48 ay vadeyle ödemelerini tamamlayabilecekler. Yani 150.000 TL'lik ödeme 2 yılda başlayacak ve taksit tutarı düşük olacak. 4 yıl içerisinde ödeme ile çiftler ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek.