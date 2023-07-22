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Düğünü olanlar başvurmazsa bin pişman olacak! Tek kuruş faizsiz 150 bin TL kredi başvuruları açıldı

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Düğünü olanlar başvurmazsa bin pişman olacak! Tek kuruş faizsiz 150 bin TL kredi başvuruları açıldı
Genç çiftlerin hayalleri Devlet Destekli Evlilik Kredisi ile gerçek oluyor! Faizsiz ve geri ödemesiz avantajlarla 150 bin TL'ye kadar destek. Detaylar haberimizde...

Türkiye'nin evlilik hayallerini güçlendiren Devlet Destekli Evlilik Kredisi ile genç çiftlerin rüyaları gerçek oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan bu kredi sayesinde, Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla 150 bin TL'ye kadar özel kredi imkanı sunuluyor. Düşük faizli ve geri ödemesiz avantajlarıyla genç çiftler, evlilik masraflarında rahat bir nefes alıyor. Hayatlarını birleştirirken maddi yükleri hafifleten bu kredi, gençleri güvenle adım atmaları için cesaretlendiriyor. 

BAŞVURU DETAYLARI

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Aile ve Gençlik Bankası'nın sunduğu evlilik kredisi, genç çiftlere hayallerini gerçekleştirebilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Bu kredi, Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden elde edilen fonlarla desteklenerek sosyal yardımları sağlamak amacıyla kurulmuştur. 48 ay vadeli ve geri ödemesiz olarak sunulan evlilik kredisi ile yeni evlenen çiftler, devlet destekli ve faizsiz olarak 24 ay ve 48 ay vadeli 150 bin TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabiliyorlar.

Bu özel kredi, genç çiftlerin hayatlarını birleştirirken maddi yüklerini hafifletmelerine ve evliliklerine güzel bir başlangıç yapmalarına yardımcı oluyor. Ancak, bu krediyi almak için belirli başvuru şartları ve yaş sınırı gibi detaylı bilgilere Aile ve Gençlik Bankası'nın resmi kaynaklarından ulaşmanız gerekmektedir.

Bu evlilik kredisi fırsatı, çiftleri diğer kredi olanaklarından ve finansal desteklerden farklılaştırarak, genç çiftlerin hayatlarını birleştirmelerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Detaylı bilgilere bankanın resmi kaynaklarından ulaşarak başvuru süreci ve gereklilikleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

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