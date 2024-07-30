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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 Milyon Dolarlık Destek

Dünya Bankası, Türkiye'deki depremzedelere 600 milyon dolarlık finansman sağlayarak küçük sanayi siteleri kurulmasını onayladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:27
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 Milyon Dolarlık Destek

Dünya Bankası'ndan Önemli Destek

Dünya Bankası, Türkiye'de depremlerden etkilenen bölgelerde mikro işletmelerin yeniden canlandırılması amacıyla 600 milyon dolarlık finansmanı onayladı. Bu projeyle, 11 ilde ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması hedefleniyor.

Mikro İşletmelere Ev Sahipliği Yapacak Siteler

Onaylanan proje, el sanatı ürünleri üretimi yapacak veya hizmet sunacak 1600 mikro işletmeyi barındıracak toplamda 7 küçük sanayi sitesinin kurulmasına olanak tanıyacak.

Dirençli ve Verimli Tasarım

Yeni sanayi siteleri, olası doğal afetlere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanacak. Ayrıca, enerji ve su verimliliği önlemleri içerecek, böylece çevresel sürdürülebilirlik sağlanacak.

Karbon Emisyonlarının Azaltılması

Sanayi sitelerinde faaliyet gösterecek mikro işletmelerin enerji ihtiyaçları güneş enerjisi ile karşılanacak. Bu sayede, yıllık tahmini 147,030 ton karbon emisyonunda azalma sağlanması bekleniyor.

Uzun Süreli Destek Taahhüdü

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, depremden etkilenen toplulukların yeniden inşası için Türkiye'ye destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Lopez, "Bu proje, yeniden ekonomik toparlanma sağlama yönündeki çabalarımızın devamıdır" dedi.

Desteklenen İşletmelerin Oranı

Açıklamada, Türkiye'deki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaklaşık yüzde 15'inin depremden etkilendiği bilgisi paylaşıldı. Bu işletmelerin çoğu, sanayi sitelerinde gerekli altyapı ve finansman imkanlarına erişim sağlıyor.

Önemli Bir Takip Projesi

Bu finansman, "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Projesi"ni takip eden bir proje olarak hayata geçirilacaktır.

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