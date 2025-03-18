Dünya Bankası, Türkiye'deki Deprem Bölgesine 200 Milyon Euro Destek Sağlayacak

Dünya Bankası, Türkiye'deki deprem sonrası köy evlerinin inşası için 200 milyon euro ek finansman sağlayacak.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 21:03
Dünya Bankası, Türkiye'deki Deprem Bölgesine 200 Milyon Euro Destek Sağlayacak

Dünya Bankasından Türkiye'ye Ek Finansman

Dünya Bankası, Türkiye'de Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonucu yıkılan köy evlerinin yapımı için 200 milyon avro (207,5 milyon dolar) ilave finansman sağlayacağını açıkladı.

Bankanın açıklamasına göre, sağlanan ek finansmanla birlikte Fransız Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan eşit miktardaki finansmanla toplam tutar 400 milyon avro'ya ulaşacak.

Deprem Bölgelerine Barınma İmkanı

Söz konusu yatırımla, depreme dayanıklı 2 bin 800 konut inşa edilerek deprem bölgelerinde 9 bin kişi için barınma imkanı sağlanması hedefleniyor.

Ek finansmanın, halihazırda uygulanmakta olan 1 milyar dolarlık Türkiye Deprem Sonrası İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi'ni destekleyeceği belirtildi. Bu projenin, sağlık hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi, hasarlı veya yıkılmış belediye altyapısının yeniden inşası ve depremden etkilenen köy evlerinin onarımı ve yeniden inşası gibi hedefleri bulunuyor.

Açıklanan Veriler ve Hedefler

Afet sonucu 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 3,3 milyon kişinin yerinden olduğu ve 1,9 milyon konutun hasar gördüğü veya yıkıldığı hatırlatıldı. İlave finansman ile birlikte, projenin kapsamı genişletilerek kalıcı konut sağlanacak kişi sayısının 7 binden 16 bine çıkarılacağı belirtildi. Ayrıca, köy evlerinin yeniden inşasını içeren projenin, 2023 deprem felaketinden etkilenen 7 ili daha kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi.

Tüm yeniden inşa çalışmalarının, gelecekteki deprem ve iklim risklerine karşı dayanıklılık sağlaması ve önemli enerji verimliliği iyileştirmeleri içermesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Dünya Bankası Yetkililerinin Açıklamaları

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, sağlanan ek finansmanın önemine dair şu ifadeleri kullandı: "Dünya Bankası, deprem gününden bu yana Türkiye'nin yanındadır. Afet riski yönetimi ve yeniden inşa konusundaki uluslararası deneyimimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Etkilenen toplulukların evlerini yeniden inşa etmek ve yerel ekonomileri yeniden canlandırmak bizim en büyük önceliğimizdir."

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