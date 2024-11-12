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Dünya Helal Zirvesi İstanbul’da Gerçekleşecek

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, 27-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:10
Dünya Helal Zirvesi İstanbul’da Gerçekleşecek

Dünya Helal Zirvesi İstanbul’da

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve geniş katılımlı bir program ile dikkat çeken Dünya Helal Zirvesi, 27-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu önemli organizasyon, global düzeyde helal pazarını geliştirmek ve helal standartlarını belirlemek amacıyla bir araya gelen sektör temsilcilerini buluşturacak. Katılımcılar, çeşitli paneller, seminerler ve sergilerle helal ekonomideki yenilikleri keşfetme fırsatı bulacak.

İstanbul’un ev sahipliği yapacağı bu uluslararası zirvenin, helal ürünlerin tanıtımına ve sektörün büyümesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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