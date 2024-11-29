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Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo'da İş Fırsatları Görüşüldü

Dünya Helal Zirvesi'nde ülkeler arası iş fırsatları ele alındı. DEİK Başkanı Yunus Ete'den önemli açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:26
Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo'da İş Fırsatları Görüşüldü

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo'da İş Fırsatları Görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo, uluslararası iş fırsatlarının tartışıldığı bir platform olarak öne çıktı. DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete, toplantıda ülkeler arası ticaretin geliştirilmesine yönelik görüşmelerin yapıldığını belirtti.

İşbirliği Fırsatları

Ete, bu zirve aracılığıyla Türkiye ve Umman arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade ederek, "Dünya Helal Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar, iki ülke arasında çeşitli iş fırsatlarını gündeme getirdi" dedi.

Etkinlik, Anadolu Ajansı’nın da desteklediği önemli bir organizasyon oldu ve katılımcılara uluslararası iş olanaklarını değerlendirme fırsatı sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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