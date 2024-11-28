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Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Devam Ediyor

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo, 1,9 trilyon dolarlık helal gıda endüstrisini tartışmak üzere toplandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:16
Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Devam Ediyor

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo, dünya genelinden gıda sektöründeki uzmanları bir araya getirerek, helal gıda endüstrisinin geleceğine ışık tutuyor. Mısır Tarımsal Genetik Mühendisliği Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Dr. Hisham Mohamed Mohamed Elshishtawy, zirve sırasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

1,9 Trilyon Dolar Değerinde Bir Endüstri

Prof. Dr. Elshishtawy, helal gıda endüstrisinin toplamda 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaştığını vurguladı. Bu durum, dünya genelindeki yatırımcılar ve iş insanları için büyük bir fırsat sunuyor.

Zirve ve fuar, katılımcılara hem sektörlerindeki yenilikleri keşfetme hem de uluslararası bağlantılar kurma imkanı tanıyor. Katılımcılar, helal gıda sertifikasyonu, pazarlama stratejileri ve gıda güvenliği konularında güncel bilgilere erişim sağlayarak, sektörün geleceği hakkında kapsamlı bir perspektif kazanacaklar.

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo, sektördeki paydaşlar için eşsiz bir platform oluşturarak, helal gıda endüstrisinin potansiyelini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo, İstanbul Fuar Merkez'inde sürüyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen "Sağlıklı ve Güvenli Gıda Ekosistemi" panelinde katılımcılar küresel düzeyde helal ürünlerde gelinen nokta ve kendi ülkelerinde bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo, İstanbul Fuar Merkez'inde sürüyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen "Sağlıklı ve Güvenli Gıda Ekosistemi" panelinde katılımcılar küresel düzeyde helal ürünlerde gelinen nokta ve kendi ülkelerinde bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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