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Dünya Hükümetler Zirvesi 2025 Dubai'de Başladı!

Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi, yapay zeka ve küresel sorunlara odaklandersini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:31
Dünya Hükümetler Zirvesi 2025 Dubai'de Başladı!

Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de Kapılarını Açtı

Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek temasıyla düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde başladı. Zirveye katılan yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderinin yanı sıra 140 hükümet delegasyonu, üst düzey teknoloji yöneticileri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, küresel meseleleri tartışmak üzere bir araya geliyor.

El Gergavi: "Yeni Bir Döneme Giriyoruz"

BAE Kabine İşleri Bakanı ve WGS Başkanı Muhammed El Gergavi, zirvenin açılışında dünyadaki çatışmalar, insani krizler, ekonomik zorluklar ve teknolojik gelişmelere dikkat çekti. El Gergavi, son 25 yılda savaşlar nedeniyle 2 milyon insanın öldüğünü ve 120 milyon insanın yerinden edildiğini belirtti. Ayrıca, "25 yıl önce dünya nükleer savaşlardan korkuyordu. Bugün en büyük endişemiz, siber savaşlar." ifadelerini kullandı.

El Gergavi, geçmişteki hatalardan ders alınmadığı sürece başarısızlığın süreceğini vurgulayarak, "İnsanlık, şu anda tamamen farklı bir dönüm noktasında ve yeni bir döneme giriyor. Geleceği şekillendirmek bizim elimizde." dedi.

Schwab: "Akıllı Çağa Geçiş Hızlanıyor"

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab, dünyanın sanayi çağından "akıllı çağa" geçtiğine dikkat çekti. Schwab, bu geçişin çok büyük bir hızda gerçekleştiğini belirterek, "Herkes yapay zekayı konuşuyor. Yapay zekada sadece son 3 yılda yaşanan değişime baktığımızda bu hızı görüyoruz." dedi.

Bu yeni çağda bilgi, veri ve akıllı öngörülerin önemine vurgu yapan Schwab, hükümetlerin bu değişimi kolaylaştırması ve gerekli altyapıyı sağlaması gerektiğini söyledi. Ayrıca, eğitim ve yetenek gelişiminin önemini vurgulayarak, hükümetlerin birlikte çalışmasının şart olduğunu ifade etti. Schwab, mevcut uluslararası çabaların yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.

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