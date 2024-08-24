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Dünya'nın En İyi 100 Limanı Arasında Dört Türk Limanı

Türkiye, 2024 yılı için en iyi 100 liman listesine 4 liman ile girdi. Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanları başarı ile öne çıktı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:48
Dünya'nın En İyi 100 Limanı Arasında Dört Türk Limanı

Dünya Genelinden Önemli Bir Başarı

2024 yılı için hazırlanan "İlk 100 Liman Raporu"nda, Türkiye'nin 4 limanı dünya çapında yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının bu sıralamada öne çıktığını duyurdu.

Limanların Sıralamadaki Yükselişi

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, bu limanların sıralamada 2022 yılına göre önemli bir yükseliş gösterdiğini belirtti. Buna göre, Ambarlı Limanı 64. sırada, Kocaeli Limanı 85. sırada, Mersin Limanı 91. sırada ve Tekirdağ Limanı ise 100. sırada yer aldı.

Ambarlı Limanı'nda Önemli Bir Artış

Bir önceki yıla göre Ambarlı Limanı 10 sıra yükselerek bu yıl 64. sırada kendine yer buldu. Uraloğlu, bu limanın konteyner elleçleme miktarının 2023'te önemli bir artış göstererek, 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti.

Türkiye'nin Deniz Ticaretindeki Büyüme

Uraloğlu, Türkiye’nin denizcilik sektöründe çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. 2023 yılında, DEAŞ'ta yer alan konteyner sayısının bir önceki yıla göre %1,5 artarak 12 milyon 556 bin 401 TEU olduğunu açıkladı.

Kocaeli Limanı'ndaki Artış

Kocaeli Bölge Limanı'ında da konteyner elleçleme miktarı %4,8 artış göstererek 2 milyon 159 bin 160 TEU'ya ulaştı. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin deniz ticaretinde daha fazla pay almak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

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