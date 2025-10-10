Dünya Saatçilik Günü 10 Ekim: Akrep ve Yelkovanın 10'u 10 Geçesi

10 Ekim Dünya Saatçilik Günü, saatçilik kültürünü ve mirasını dünya çapında tanıtmak amacıyla ilk kez bugün küresel olarak kutlanıyor. Günün ilham kaynağı, saat üreticilerinin marka, tasarım ve takvimi öne çıkarmak için akrep ve yelkovanı 10'u 10 geçe göstermek üzere ayarlaması oldu.

Gün ve kökeni

Saat üreticilerinin saatleri uzun yıllardır 10'u 10 geçe ayarlamasının, satışlara olumlu yansıdığına dair araştırmalar var. Bu mirasın etkisiyle yılın 10'uncu ayının 10'uncu günü Dünya Saatçilik Günü olarak benimsenmeye başlandı. Günün resmi ilanı, İsviçre'nin Cenevre şehrinde Nisan 2025'te gerçekleştirilen saatçilik fuarında bir panel esnasında duyurulmuştu.

Gün ilanı öncesinde ise İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Ekim 2024'teki meclis toplantısında konu gündeme taşınarak Türkiye'de ilk adımlar atıldı.

İstanbul Ticaret Odası etkinlikleri

Dünya çapında Şanghay'dan İstanbul'a, Cenevre'den New York'a kadar pek çok kentte sergiler, rehberli turlar, söyleşiler, atölyeler ve kültürel buluşmalar düzenleniyor. Bu etkinlikler, saatçiliğin sanatını, yenilikçiliğini ve mirasını onurlandırmayı hedefliyor.

Etkinlik takvimini hazırlayan "World Watch Day" Derneği organizasyonları arasında İTO faaliyetleri de yer aldı. Söz konusu gün kapsamında İTO'da bugün akademisyenler, sektör paydaşları ve medya temsilcilerinin katılımıyla saatçiliğin tarihi serüveni ve ekonomisi üzerine bir panel düzenlenecek.

Hünkar Kasrı'nda 9-24 Ekim tarihlerinde "Saat Yapımcılığının Çini Sanatına Yansımaları" sergisi, Tarihi Liman Han'da ise 9-13 Ekim tarihlerinde bir saat sergisi gerçekleştirildi.

İTO temsilcisinin değerlendirmeleri

İTO Gözlükçülük ve Saatçilik Meslek Komitesi Meclis Üyesi Çağrı Gündoğdu, yapılan araştırmalara göre üreticilerin uzun yıllardır saatleri 10'u 10 geçe şeklinde ayarlamasının temel nedeninin saat satışlarına olumlu yansıması olduğunu söyledi.

Çağrı Gündoğdu AA muhabirine yaptığı değerlendirmede: "10 Ekim'i Dünya Saatçilik Günü olarak kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. İstanbul gibi tarihi bir mirasa sahip şehrimizde ve tüm dünyada her yıl kutlanması için girişimler yapıyoruz ve bunu geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Gündoğdu, günün sektörü canlandırmayı hedeflediğini belirterek şunları ekledi: "Bu çalışmalarla sektörün daha vizyoner bir bakış açısına sahip olmasını istiyoruz. Sektörün marka değerini güçlendirmek ve unutulmaya yüz tutmaması için bu mirası canlandırmak adına bugünün kutlanması çok önemli."

Gündoğdu, günün gelenekselleşmesiyle beraber saat satışlarında bugüne özel indirimlerin yapılabileceğini ve satışların daha da artabileceğini de ifade etti.

İsviçre'nin Dünya Saatçilik Günü'nü, saatçiliğin başkenti olduğu için sahiplenmesinin doğal olduğunu vurgulayan Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsviçre, dünyada saatçiliğin vitrini olarak kabul edilen bir yer. Onlar daha çok hidromekanik dediğimiz üst düzey lüks saatçilik konusunda daha iyiler. Dünya genelinde ise artık satılan saatlerin birçoğu pilliye döndü. Ancak adet bazında pilli saat satışları ne kadar fazla olursa olsun, mekanik saatler ciro anlamında çok daha iyidir."

