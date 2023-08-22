Dünyaca ünlü bankadan dolar tahmini: 32 TL hedefi var

Citi Research, Türk lirasının dolar karşısında daha fazla düşmesini beklediğini ve üç aylık vadeli işlemlerle uzun bir USD/TL pozisyonu aldığını ve model portföyündeki liranın ağırlığını azalttığını söyledi. Citi raporunda, önceki işlemleri 25'lik stop-loss ile sürdürmeyi ve USD/TL'yi mevcut 27,16'dan 32'ye yükseltmeyi hedeflediğini belirterek, makro ihtiyati tedbirleri de sözlerine ekledi.





Döviz koruma mevduatlarının seviyesi hafta sonu yükseldiğinin belirtildiği raporda Alınan tedbirler göz önüne alındığında, bu işlemi yeniden başlatmak için doğru zaman olduğuna inanıyoruz” denildi.

Citi ayrıca, merkez bankasının Perşembe günkü toplantısında faiz oranlarının beklendiği kadar artırmamasının bir risk olduğunu söyledi.