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Dünyaca ünlü bankadan dolar tahmini: 32 TL hedefi var

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Dünyaca ünlü bankadan dolar tahmini: 32 TL hedefi var
Citi, iyice düşmesini, beklediği Türk lirasına yönelik tavsiyesini 'muhafazakar' olarak değiştirirken, dolar/TL kuru için de görünümü 32TL olarak açıkladı. Ayrıca, Perşembe günü açıklanan Türkiye Merkez Bankası faiz kararında Para Politikası Kurulu'nun beklendiği gibi faiz artırmama riskinin olduğunu söylediler.

Citi Research, Türk lirasının dolar karşısında daha fazla düşmesini beklediğini ve üç aylık vadeli işlemlerle uzun bir USD/TL pozisyonu aldığını ve model portföyündeki liranın ağırlığını azalttığını söyledi. Citi raporunda, önceki işlemleri 25'lik stop-loss ile sürdürmeyi ve USD/TL'yi mevcut 27,16'dan 32'ye yükseltmeyi hedeflediğini belirterek, makro ihtiyati tedbirleri de sözlerine ekledi.

Dünyaca ünlü bankadan dolar tahmini 32 TL hedefi var

Döviz koruma mevduatlarının seviyesi hafta sonu yükseldiğinin belirtildiği raporda Alınan tedbirler göz önüne alındığında, bu işlemi yeniden başlatmak için doğru zaman olduğuna inanıyoruz” denildi.

Citi ayrıca, merkez bankasının Perşembe günkü toplantısında faiz oranlarının beklendiği kadar artırmamasının bir risk olduğunu söyledi.

Ekonomi
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