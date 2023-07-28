Dünyaca ünlü bankanın tahmini tersine döndü! Altınını o tarihten önce bozduran yanar!

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının açıklanmasıyla altın fiyatlarında rekor yükseliş yaşandı. Ons altın, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarını da etkileyerek yükselişini sürdürdü. Gram altın 1.700 lirayı aşarken çeyrek altın ise 2.824 TL'ye yükseldi. Uzmanlar, altın fiyatlarının yükselişine ilişkin önemli uyarılar yaparken, ABD'li dev banka JP Morgan'dan gelen rekor altın tahmini dikkatleri çekti.



2024 YILINDA 2.175 DOLARI GÖRECEK





JP Morgan Emtia Araştırma Müdürü Greg Shearer, altının önümüzdeki dönemdeki performansının yüksek olacağını ifade etti. Fed'in gelecek yılın ikinci çeyreğinde faiz indirimine başlayabileceği ve ABD'de reel getirilerin düşmesiyle altının önemli bir itici güç olacağı öngörüsünde bulunan Shearer, 2024 yılının son çeyreğinde ons altın için ortalama olarak 2175 doları hedeflediklerini belirtti.

Fed'in parasal gevşemeye gitmesiyle birlikte ABD'de hafif bir resesyon ihtimalinin doğacağını ifade eden JP Morgan, bu durumun da riskleri yukarı yönlü artıracağını vurguladı. Bu nedenle altın yatırımcılarının önümüzdeki 12-18 ay içinde daha yüksek performans görebileceğini aktardı.

Altın fiyatlarındaki bu gelişmelerle birlikte yatırımcılar, elinde altın bulunanların ise dikkatli hareket etmesi gerektiği konusunda uyarıldı. Ancak altın fiyatlarındaki yükselişin sürdürülebilirliği ve gelecekteki dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmak için dikkatli ve uzman görüşlerini takip etmek önem taşıyor.