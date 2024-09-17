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Durukan Şekerleme Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı

Durukan Şekerleme, halka arz sürecini tamamlayarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Yönetim, yeni bir döneme girdiklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:09
Durukan Şekerleme Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı

Durukan Şekerleme'nin Borsa İstanbul'a Girişi

Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan Durukan Şekerleme, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "DURKN" koduyla Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Tören Detayları

Tören, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yönetimden Açıklamalar

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, Durukan Şekerleme'nin uzun yıllara dayanan deneyimiyle sektörde önemli bir konumda olduğunu belirtti. Ergun, "Bu süreçteki yenilikçi yaklaşımlarının da etkisiyle ürünlerini dünya genelinde ihraç etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Durukan, halka arzın yeni bir dönem başlatacağını ifade ederek, "Bu sayede daha şeffaf ve kurumsal bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz." dedi. Uğur Durukan, halka arzın yeni ortaklarla beraber büyüme ve sorumluluklar getireceğini vurguladı.

Gelecek Hedefleri

Durukan, yatırımcı güvenini koruyarak, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda şirketi daha ileri taşımayı planladıklarını belirterek, "Tüm bu süreçte, Durukan Şekerleme'nin uzun yıllar süren kurum kültürü de en büyük destekçimiz olacaktır." şeklinde konuştu.

Yeni dönem için büyük bir heyecanla yola çıktıklarını ifade eden Uğur Durukan, "Halka açık bir şirket olmanın getirdiği yükümlülükleri yerine getirerek hem ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Durukan Şekerleme, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle Ana Pazar'da işlem görmeye...

Durukan Şekerleme, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Durukan Şekerleme, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle Ana Pazar'da işlem görmeye...

Durukan Şekerleme, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Durukan Şekerleme, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle Ana Pazar'da işlem görmeye...

Durukan Şekerleme, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Durukan Şekerleme, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle Ana Pazar'da işlem görmeye...

Durukan Şekerleme, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

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