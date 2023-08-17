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Düşük faizli kredi arayanlar acele edin! O banka kredi musluklarını açtı: Hemen başvur anında hesabınıza gelsin!

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Düşük faizli kredi arayanlar acele edin! O banka kredi musluklarını açtı: Hemen başvur anında hesabınıza gelsin!
Kimden nakit isteyebilirim diye düşünenlere güzel haber geldi. Kamu bankasından acil nakit ihtiyacı olanlara duyuru yapılırken 8 bin TL verileceği açıklandı. İşte tüm detaylar…

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan müşterilerine yeni kampanya düzenledi. Kredi muslukları bir dönem kapatılırken gelen talimatlar sonrasında tekrardan harekete geçildi. Banka, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına daha kolay ve hızlı çözümler sunmak amacıyla bu tür destekleri devreye sokarken müşteriler kimlerin ve nasıl yararlanabileceğini araştırmaya başladı. 

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Ziraat Bankası müşterilere finansal destek sağlarken yeni kredi kampanyasını duyurdu. Mali ihtiyaçların giderilmesi için başlatılan bu kredi avantajında 36 ay vadeli olarak 8 bin TL verilmektedir. Bireysel krediden yararlanmak için banka hesabı olanlar, internet bankacılığından ya da mobil uygulama üzerinden başvuruda bulunabilir. Şifrenizi alıp Ziraat Mobil uygulamasına giriş yaparak bireysel kredi başvurusunu tamamlayabilirsiniz.

Ekonomi
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