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Düşüşe geçen gram altın ok gibi fırlayacak! O tarihte 3000 TL'ye çivileme atlayacak

Son zamanlarda piyasalarda yaşanan hareketlilik ile birlikte elinde parası olan herkesin gözü kulağı altının gram fiyatında, vatandaşlar piyasadaki bu dalgalanmanın nasıl bir yol izleyeceğini merak edip araştırıyorlar. Sorularınızın yanıtı ünlü ekonomistten geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 03.05.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 20:12
Düşüşe geçen gram altın ok gibi fırlayacak! O tarihte 3000 TL'ye çivileme atlayacak

Piyasada yaşanan yükseliş yatırım yapacakların nasıl bir yol izleyeceklerini bulmalarında zorluyor. Sıcak bir gelişme yaşandı ve ünlü ekonomistten bir açıklama geldi. Detaylar haberimizde…

kargo

'GRAM ALTIN 3 BİN LİRA OLACAK' DEDİ VE EKLEDİ...

Altın yatırımcıları dikkat! İktisatçı altının gram miktarıyla ilgili şaşırtıcı bir tahminde bulundu. Tunç Şatıroğlu, “Gram altın 3 bin lira olacak” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. İşte altın fiyatı tahmininin detayları...

Altın yatırımcılarını endişelendiren gram altın tahmini geldi. Uzman Tunç Şatıroğlu bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir gram altının 3 bin lirayı bulacağını belirten ekonomist Şatıroğlu, altın fiyatlarının geleceğinden bahsederek yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini söyledi. "Bir gram altının 3 bin liraya eşdeğer olacağını" söyleyen ekonomist Tunç Şatıroğlu, altın yatırımcılarına şunları söyledi:

'GRAM ALTIN 3 BİN LİRA OLACAK'

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, altın yatırımcılarına sabırlı olmaları gerektiğini hatırlatarak, altına yatırımın uzun vadeli olması gerektiğini söyledi. Şatıroğlu, düşen altın fiyatları yatırımcıları endişelendirse de bu durumun geçici olacağını ve zamanla altın türlerinin değerinin artacağını sözlerine ekledi. Ekonomist Şatıroğlu da gram altının öneminden bahsetti.

Altın fiyatlarında bu yılın ilk çeyreğindeki rekor artışın yatırımcıların umutlarını artırdığını belirten Şatıroğlu, daha sonra yaşanan fiyat düşüşlerinin altın yatırımcıları arasında endişeleri artırdığını sözlerine ekledi. Altın fiyatlarının gelecekteki gelişimini değerlendiren Şatıroğlu, Fed'in faiz indirimlerinin, jeopolitik risklerin ve Çin Merkez Bankası'nın artan altın talebinin artışın olası nedenleri olduğunu söyledi.

Uzman ekonomist Tunç Şatıroğlu ons altının hedef fiyatını 2.450 ile 2.500 dolar arasında belirledi. Altın yatırımcılarına gram altının fiyatının 3 bin liraya çıkacağı öngörüsünü anlattı.

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