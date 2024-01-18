Duyanlar inanamadı! 10 TL'lik ekmek sadece orada 1 TL'ye satılacak

Bursa'nın Kestel ilçesindeki ekonomik bir sürprizle, 400 gram ekmeğin hala 1 TL olarak satıldığı ortaya çıktı. Bu düşük fiyat, vatandaşların dikkatini çekerek ilçeye akın akın ziyaretçi gelmesine neden oluyor. Özellikle, asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye yükselmesinin ardından yaşanan zamlara karşın, Kestel ilçesinde ekmek fiyatının hala 1 TL olması büyük bir sürpriz olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar...





BURSA'NIN O İLÇESİNDE EKMEK 1 TL

Yeni yılda unlu mamullerde yaşanan zamların ardından bazı illerde simit, poğaça ve ekmeğin fiyatları 10 TL'ye kadar çıkarken, Kestel ilçesindeki 400 gram ekmek hala 1 TL olarak satışa sunuluyor. Bu durum, normalde 210 gram ekmeklerin 10 TL'ye satıldığı bir dönemde, Kestel ilçesinin düşük fiyat politikasıyla öne çıkıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, basın mensuplarıyla yaptığı bir buluşmada, 2019 yılında 400 gram ekmeğin 1,25 liradan satıldığını ancak kendilerinin bu fiyatı 1 liraya düşürdüklerini açıkladı. Tanır, ekonomik koşullara rağmen ekmeği 1 TL'de tutmaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşların ekonomik sıkıntılarına bir nebze de olsa destek olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu ekonomik şartlarda, Kestel ilçesindeki düşük fiyatlı ekmek, vatandaşlar için önemli bir avantaj sunuyor. Başkan Tanır'ın açıklamaları, ilçe ekonomisinin ve vatandaşların bütçe planlamalarının olumlu bir şekilde etkilendiğini gösteriyor. 400 gram ekmek fiyatının 1 TL olması, Kestel ilçesini ekonomik anlamda diğer bölgelerden ayrıştıran bir faktör olarak öne çıkıyor.