Duyanlar inanamadı! 10 TL'lik ekmek sadece orada 1 TL'ye satılacak

O ilçede ekmeğin fiyatını duyan tekrardan bakıyor.

Duyanlar inanamadı! 10 TL'lik ekmek sadece orada 1 TL'ye satılacak
Yayın Tarihi:

Bursa'nın Kestel ilçesindeki ekonomik bir sürprizle, 400 gram ekmeğin hala 1 TL olarak satıldığı ortaya çıktı. Bu düşük fiyat, vatandaşların dikkatini çekerek ilçeye akın akın ziyaretçi gelmesine neden oluyor. Özellikle, asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye yükselmesinin ardından yaşanan zamlara karşın, Kestel ilçesinde ekmek fiyatının hala 1 TL olması büyük bir sürpriz olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar...

ekmek

BURSA'NIN O İLÇESİNDE EKMEK 1 TL

Yeni yılda unlu mamullerde yaşanan zamların ardından bazı illerde simit, poğaça ve ekmeğin fiyatları 10 TL'ye kadar çıkarken, Kestel ilçesindeki 400 gram ekmek hala 1 TL olarak satışa sunuluyor. Bu durum, normalde 210 gram ekmeklerin 10 TL'ye satıldığı bir dönemde, Kestel ilçesinin düşük fiyat politikasıyla öne çıkıyor. İşte diğer ayrıntılar...

ekmek

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, basın mensuplarıyla yaptığı bir buluşmada, 2019 yılında 400 gram ekmeğin 1,25 liradan satıldığını ancak kendilerinin bu fiyatı 1 liraya düşürdüklerini açıkladı. Tanır, ekonomik koşullara rağmen ekmeği 1 TL'de tutmaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşların ekonomik sıkıntılarına bir nebze de olsa destek olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu ekonomik şartlarda, Kestel ilçesindeki düşük fiyatlı ekmek, vatandaşlar için önemli bir avantaj sunuyor. Başkan Tanır'ın açıklamaları, ilçe ekonomisinin ve vatandaşların bütçe planlamalarının olumlu bir şekilde etkilendiğini gösteriyor. 400 gram ekmek fiyatının 1 TL olması, Kestel ilçesini ekonomik anlamda diğer bölgelerden ayrıştıran bir faktör olarak öne çıkıyor.

Öne Çıkanlar
Ağız kokusunu 10 saniyede yok eden karışım! İlk seferde bile etkili Ağız kokusunu 10 saniyede yok eden karışım! İlk seferde bile etkili
22-28 Ocak İkizler burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak? 22-28 Ocak İkizler burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?
25 Ocak öncesinde koşar adımlarla gidin! Tam 56.271 TL ödenecek! 25 Ocak öncesinde koşar adımlarla gidin! Tam 56.271 TL ödenecek!
Çok Okunanlar
TOKİ şanslı illeri duyurdu! Kiradan bile ucuz taksitle ev sahibi yapacak TOKİ şanslı illeri duyurdu! Kiradan bile ucuz taksitle ev sahibi yapacak Volkswagen Caddy piyasayı tarumar etti! Yeni fiyatını duyan en yakın araç bayisine koşacak Volkswagen Caddy piyasayı tarumar etti! Yeni fiyatını duyan en yakın araç bayisine koşacak Krediyi şimdi al 3 ay sonra öde! Dev banka 150 bin TL'ye kadar kredi musluklarını açtı Krediyi şimdi al 3 ay sonra öde! Dev banka 150 bin TL'ye kadar kredi musluklarını açtı Milli Emlak sudan ucuza arazi satışına start verdi! O illerde yaşayanlar bedavadan tapu sahibi olacak Milli Emlak sudan ucuza arazi satışına start verdi! O illerde yaşayanlar bedavadan tapu sahibi olacak Tuvalet kağıdında yüzde 50 indirim kampanyası başladı! Vatandaşlar market önünde izdiham yarattı Tuvalet kağıdında yüzde 50 indirim kampanyası başladı! Vatandaşlar market önünde izdiham yarattı Migros marketler aile bütçesine dost ürünleri satışa çıkardı! Bütün piliç kilogramı 62 TL’ye düşüyor Migros marketler aile bütçesine dost ürünleri satışa çıkardı! Bütün piliç kilogramı 62 TL’ye düşüyor