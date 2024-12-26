Düzce'de Jeotermal Kaynak İhalesi 16 Ocak'ta Gerçekleştirilecek

Düzce'de Jeotermal Kaynak Arama İhalesi

Düzce'de, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatlı sahalar için ihaleye çıkılıyor. Düzce İl Encümeni Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, Çilimli ve Kaynaşlı ilçelerinde toplam 3 jeotermal kaynak ve 1 doğal mineralli su arama sahası için ruhsat verilmesi amacıyla açık teklif usulü ile ihale gerçekleştirilecek.

İhale Detayları

İhaleye çıkılacak alanların büyüklükleri 795 ile 4 bin 508 hektar arasında değişirken, muhammen bedelleri ise 390 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedelinin 11 bin 700 lira olduğu bu ihalenin yapılacağı tarih ise 16 Ocak olarak ifade edildi. İhale, saat 11.00-11.15 arasında Düzce İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İhale için başvuruda bulunacak isteklerin, gerekli belgeleri 10.45’e kadar dilekçeyle birlikte Düzce İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekiyor.