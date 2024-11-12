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e-Arşiv Faturasına Yeni Düzenleme: Zorunluluklar Artıyor

e-Arşiv fatura uygulamasında önemli değişiklikler yapıldı. 2025'te yeni zorunluluklar devreye girecek.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:42
e-Arşiv Faturasına Yeni Düzenleme: Zorunluluklar Artıyor

e-Arşiv Faturasında Önemli Değişiklikler

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan, "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle birlikte, e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler için yeni zorunluluklar getirildi.

Yeni Düzenlemelerin Detayları

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, vergiler dahil toplam tutarı 3 bin lirayı aşan faturaların e-arşiv faturasına dönüştürülmesi zorunlu hale getirilecek. Ayrıca, 1 Ocak 2026'dan itibaren fatura tutarına bakılmaksızın tüm faturaların e-arşiv olarak düzenlenmesi gerekecek.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, bu tebliğle amacı, vergi mükelleflerinin kullandığı ancak elektronik belge olarak düzenlenemeyen gider pusulalarının, elektronik ortamda daha yaygın bir şekilde düzenlenmesi desteklenecek. Gider pusulasının taraflarca ıslak imzayla imzalanması şartı kaldırılarak, elektronik ortamda veya iletişim araçlarıyla doğrulaması sağlanacak.

Müstahsil Makbuzları ve e-Dekont Düzenlemeleri

Benzer şekilde, müstahsil makbuzları için de ıslak imza zorunluluğu kaldırılacak ve bu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi teşvik edilecek. Ayrıca, finansman şirketleri ve ödeme kuruluşları için e-dekont düzenleyebilme imkanı ortaya çıkacak.

e-İrsaliye ve İnşaat Demiri İzleme Sistemi

Öte yandan, inşaat demiri üreticileri ve ithalatçılarının, İnşaat Demiri İzleme Sistemine dahil olması gerekecek. Brüt satış hasılatı 1 milyon liranın üzerinde olan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına dahil olma yükümlülüğü bulunuyor.

Özel Entegratörlük İzinleri ve Cezai İşlemler

Düzenlemeyle birlikte, elektronik belge uygulamaları kapsamında GİB tarafından belirlenen özel entegratörler, mevzuata aykırı hareket ettikleri tespit edildiği takdirde özel usulsüzlük cezası ile karşılaşacak. GİB’in belirlediği eksiklikleri gidermeyenlerin entegratörlük izinleri iptal edilebilecek.

Bu düzenlemeler, elektronik belge uygulamalarının etkinliğini artırarak mükelleflerin iş süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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