e-Devlet başvuruları son kez açıldı! SGK'ya daha az ödemek isteyen hemen bu işlemi yapsın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Borç yapılandırmalarında sürenin uzatılmasıyla ilgili olarak vatandaşlara uyarı yapıldı. SGK, özellikle sigorta primi ve yapılandırma borçlarıyla ilgili son ödeme tarihlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürenin uzatıldığını duyurdu.



31 AĞUSTOS'A KADAR UZATILDI





Bu kapsamda, 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları eksik veya zamanında ödemeyenlerin, 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri durumunda, kanunun sunduğu avantajlardan yararlanabileceği belirtildi. Borçlarını peşin veya taksitli ödeme seçeneğiyle yapılandıran vatandaşların, yeni verilen süre içinde gereken ödemeleri yapmaları halinde katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanabilecekleri vurgulandı.

SGK'nın bu adımı, vatandaşların mali yükünü hafifletmeyi amaçlayan bir girişim olarak görülüyor. Detaylı bilgiler ve başvuru koşulları SGK'nın resmi internet sitesinde yer alıyor.