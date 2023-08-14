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e-Devlet başvuruları son kez açıldı! SGK'ya daha az ödemek isteyen hemen bu işlemi yapsın

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e-Devlet başvuruları son kez açıldı! SGK'ya daha az ödemek isteyen hemen bu işlemi yapsın
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, borç yapılandırmalarında süre uzatıldı. Borçlarını eksik ödeyen veya zamanında ödemeyenler, o tarihe kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarıyla birlikte ödemelerini yaparsa katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanabilecekler. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Borç yapılandırmalarında sürenin uzatılmasıyla ilgili olarak vatandaşlara uyarı yapıldı. SGK, özellikle sigorta primi ve yapılandırma borçlarıyla ilgili son ödeme tarihlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürenin uzatıldığını duyurdu.

31 AĞUSTOS'A KADAR UZATILDI

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Bu kapsamda, 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları eksik veya zamanında ödemeyenlerin, 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri durumunda, kanunun sunduğu avantajlardan yararlanabileceği belirtildi. Borçlarını peşin veya taksitli ödeme seçeneğiyle yapılandıran vatandaşların, yeni verilen süre içinde gereken ödemeleri yapmaları halinde katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanabilecekleri vurgulandı.

SGK'nın bu adımı, vatandaşların mali yükünü hafifletmeyi amaçlayan bir girişim olarak görülüyor. Detaylı bilgiler ve başvuru koşulları SGK'nın resmi internet sitesinde yer alıyor. 

Ekonomi
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