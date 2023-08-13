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e-Devlet başvuruları tekrar aktif! Başvuranlar PTT'den zamlı ödeme alacak

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e-Devlet başvuruları tekrar aktif! Başvuranlar PTT'den zamlı ödeme alacak
E devlet üzerinden başvuruda bulunanlar PTT üzerinden zamlı sosyal yardım ödemelerinden yararlanabilecek. Çeşitli ihtiyaç sahibi gruplara yönelik düzenlenen nakit yardımlarıyla toplumsal dayanışma artarken PTT kart fırsatlarıyla destekler arttırıldı. İşte sosyal yardım tutarları ve detaylar...

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma İlkesini Türkiye'de daha fazla güçlendirmek hedeflenirken 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz TC bağlanan aylık kanunu üzerinden yeni program başlatıldığı bilgisi verildi. Bu yeni yardım programında çeşitli ihtiyaç sahiplerine göre tasarlamalar yapıldı.

Yeni kanun üzerinden yararlanacak olanlar yaşlılar, engelliler, silikozis hastaları, eşi vefat eden kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz yetimler, muhtaç asker çocukları, psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayanlar, tüberkloz ve SSPE hastaları bu yardımlardan faydalanabilecek.

PTT

ÖDEME TARİHLERİ

Doğum yılının son rakamı 0-5 olanların ödeme tarihi 1 Nisan,

4-9 olanların ödeme tarihi 5 Nisan olarak belirlendi.

PTT kartı olanlara bin TL'lik yardım kamu bankalarının ATM'lerinden komisyon olmadan çekilir. Ödemelerin evlere elden yapılacak olmasıyla pandemiden ötürü geri adım atıldı.

Çeşitli ihtiyaç sahibi gruplarına yönelik düzenli nakit yardımıyla, sosyal refahın arttırılması ve toplumsal dayanışma güçlendirmesi amaçlanıyor.

Ekonomi
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