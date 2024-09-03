e-Devlet'e Kolay Adres Sorgulama Hizmeti Geldi

e-Devlet'te Yeni Dönem: Kolay Adres Sorgulama Hizmeti

Türkiye’de finansal işlemleri kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen Kolay Adres Sorgulama hizmeti, e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıma açıldı. Bu yeni hizmet, vatandaşların farklı bankalarda tanımlı adres bilgilerini tek bir ekrandan görmelerine imkân tanıyor.

Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) Nedir?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından duyurulan hizmet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde hayata geçirilen FAST Sistemi çerçevesinde çalışıyor. Kolay Adresleme Sistemi, telefon numarası, TC kimlik numarası ve e-posta gibi bilgileri kullanarak ödemelerin daha hızlı ve etkin bir biçimde yapılmasını sağlıyor.

Neden Kolay Adres Sorgulama?

Artık, hesap numarasını (IBAN) hatırlama zorunluluğu ortadan kalkıyor. Kolay adres bilgileri, kullanıcıların paylaşması gereken pratik bir bilgi olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, telefon numarası, vergi kimlik numarası ve pasaport numarası gibi bilgilerle hesaplarını eşleştirebiliyorlar.

Nasıl Kullanılır?

Hizmeti kullanmak oldukça basit. e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra "Kolay Adres Sorgulama" başlığını aratarak hizmete ulaşabilirsiniz. Tek bir ekran aracılığıyla, herhangi bir bankada tanımlı olan tüm kolay adres bilgilerinizi sorgulayabilir ve kontrol edebilirsiniz.

Yeni hizmet, vatandaşların bankacılık işlemlerini daha pratik bir hale getirirken, finansal işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.