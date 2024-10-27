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e-Devlet'ten Kira Sözleşmesi Hizmeti: Son Aşamada

Kiracı ve ev sahipleri için e-Devlet üzerinden kira sözleşmeleri hazırlanacak. Yeni hizmet kısa sürede devreye girecek.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 12:00
e-Devlet'ten Kira Sözleşmesi Hizmeti: Son Aşamada

e-Devlet Üzerinden Kira Sözleşmesi Hizmeti Başlıyor

Kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerinden hazırlanmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu reform niteliğindeki hizmeti tamamladı ve kısa süre içinde kiracılar ile ev sahipleri için kullanıma sunulacak.

Bakanlığın Hazırlıkları Tamamlandı

Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmesi işlemlerine yönelik çalışmalarını tamamladı. Bu süreç, genel kamuoyunda sıkça yaşanan kira uyuşmazlıklarının çözümü için başlatılmıştı.

Çalışmalara Destek Veren Kuruluşlar

Çalışmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de katkı sağladı.

İki Aşamalı Uygulama

Bakanlık tarafından oluşturulan sistem "Kira Sözleşmesi İşlemleri" başlığı altında e-Devlet Kapısı üzerinden sunulacak. İlk aşamada, taşınmaz sahibi e-Devlet üzerinden hazırlanacak sözleşmeyi kiracıdan onay alarak tamamlayacak.

İkinci aşama ise yıl sonuna kadar devreye girecek; emlak danışmanları ve yetkilendirilmiş kişiler, sözleşmeleri hazırlayarak kiracı ve taşınmaz sahibinin onayına sunabilecek.

Barkodlu Belgelerle Güvenli İşlem

Bu hizmetle birlikte kira sözleşmeleri zaman damgalı ve barkodlu belgeler olarak oluşturulacak. Bu sayede belge doğrulama işlemleri de mümkün hale gelecek.

Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni hizmetin tüm taraflar için avantajlı olacağını belirtti. Şimşek, vatandaşların e-Devlet Kapısı aracılığıyla kira sözleşmesi süreçlerini hızlı, güvenilir ve belgelerin maliyetinden bağımsız bir şekilde yürütebileceklerini ifade etti. Ayrıca, bu uygulamayla, Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için gerekli verilerin de toplanacağı kaydedildi.

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