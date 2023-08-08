e-Devlet'te binlerce lira paranız kalmış olabilir! Tek tıkla paranızı geri alın

PTT ya da banka hesaplarına aktarılan bu ödemeler hesaplarda unutulduğundan hatırlatma yapılıyor. Haberiniz yokken para aktarımı yapılırken e devlet üzerinden sorgulamak mümkün. E devlet üzerinden para sorgulamak için tüm detaylar...



E devlet platformu üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak “Bireysel Emeklilik Sistemi” ve “Şahıs Ödemeleri” sekmesine giriş yapılarak hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Vatandaş farkında olmada parasını biriktirirken bunun hesapta yer aldığını öğrenmek mümkün. Çok kişide insanın e devlet hesabı üzerinden farkında olmadan para birikmiş olabiliyor. Aile Bakanlığı ve SGK tarafından hakkınızda tanımlanan ödemelere sahip olabilirsiniz.





Milyonlarca vatandaş BES sisteminden haberdar olmazken her ay yapılan kesintileri de bilmiyor. E devlet sisteminde yer alan BES ödemeleri ile alakalı ödemeleri hemen geri alabilirsiniz. Süt parası, cenaze yardımı, rapor parası, doğum parası ve daha birçok yardımın sorgulamasını yapabilirsiniz.