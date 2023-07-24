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e-Devlet'te girip hemen bakın! O detayı sağlayan anında emekliye ayrılacak

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e-Devlet'te girip hemen bakın! O detayı sağlayan anında emekliye ayrılacak
Emekli olmak isteyen vatandaşlara prim müjdesi geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Emekli olmak isteyen ancak prim gününe takılan vatandaşlara müjde! Prim günlerinde değişiklik geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PRİM GÜNLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Emekli olmak isteyen ancak prim gününe takılan vatandaşlar son dönemlerde 3 bin 600 prim gününün 1999 güne düşürülmesi ile ilgili değişiklikleri araştırıyor. Prim gün sayıları emekli olmak için en önemli şartlardan biridir ve emeklilik için en az 15 sene sigorta süresi ve 3 bin 600 prim günü ödemesinin tamamlanması gerekmektedir. 

emekli prim günlerinde değişiklikler

Aynı zamanda emekli olmak isteyen vatandaşların sigorta başlangıçlarının 1999 senesinde ve öncesinde başlamış olması gerekir. Aynı zamanda yalnızca prim günü ödemesinin tamamlanmış olması da yeterli gelmemektedir. Emekli olmak isteyen vatandaşlar için erkeklerin 56, kadınların 54 yaşı tamamlamış olması gerekir. Şartları sağlayan vatandaşlar emekli olabiliyor ancak doğru şekilde emekli maaşlarının bağlanması için uzman bir kişiden hesaplamaların doğru olarak yapılmasını istemek önem taşımaktadır. Emeklilik durumları çalışma geçmişine ve sigorta girişlerine göre önemli şekilde değişebilir. 

Ekonomi
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