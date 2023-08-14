e-Devlet'ten bu işlemi yapan emekliye maaşa ek 6.750 TL ödeme! Üstelik geri ödemesi de yok

Garanti Bankası tarafından müşterilere özel imkan sunulurken özellikle müşteri kazanmak isteyen bankalar promosyon oranlarında çıldırtıcı artışa gidildi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi asgari ücret zammı ve memur maaşlarında yapılan artışla beraber gözler promosyon rakamlarına çevrildi. İşte Garanti Bankası promosyon kampanya detayları...





GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

3.500 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 4.500 TL

3.500 TL - 7.499 TL aralığında olanlara 5.250 TL

7.500 TL ve 10 bin TL aralığında yer alan emekli maaşlarına 6.750 TL ödeme yapılır.