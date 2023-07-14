e-Devlet'ten kontrol edin! 10-15 yıllık sigorta primi olana EYT piyangosu çıkacak

Prim günü ve sigorta tarihi gibi kriterlere takılan bazı çalışanlar, EYT'den faydalanamadı. Çıkan haberler üzerinden ilk sigorta başlangıç tarihi erken emeklilik elde etmek için büyük önem kazandı. Şartları ve süreyi tamamlayan kişilere bu hak sağlanacak.

Emeklilik için gerekli olan şartlar ve süreyi tamamlayan kişiler, erken emeklilik hakkını kazanarak maaşlarını almaya başlıyor. SGK tarafından sunulan yeni düzenlemeyle beraber erken emekli olmak için önceden sunulan şartları yerine getiren kişilerin emeklilik süresi en kısaya indirilecek.





EMEKLİ OLMAK İÇİN SİGORTA SÜRESİ 10 YIL

Prim gününün yetmediği takdir hayaller suya düşerken yaş ise ikinci maddede yer aldı. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre farklılık gösterirken 3600 günle emekli olmak mümkün hale geldi. Normal emeklilik dışında bir de yaşın ilerlemesi dahil olurken prim ödeme gün sayısıyla beraber yaştan erken emeklilik sağlanır.

9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olunabilir. Bunun yanı sıra ise 9 Eylül 1976'tan önce ilk kez sigortalı olan erkekler ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl süreyle sigortası olan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle hayallerine kavuşabilecek.