  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. e-Devlet'ten kontrol edin! 10-15 yıllık sigorta primi olana EYT piyangosu çıkacak

e-Devlet'ten kontrol edin! 10-15 yıllık sigorta primi olana EYT piyangosu çıkacak

Yayınlanma:
e-Devlet'ten kontrol edin! 10-15 yıllık sigorta primi olana EYT piyangosu çıkacak
Türkiye'de milyonlarca vatandaş prim gün sayılarında ki değişikliği beklerken müjdeli haber geldi. 10 yıl sigortalılık süresi olan herkes erken emekli olabilecek. EYT çalışanlar için yapılan kanun düzenlemesinde emekli olmak için tüm detaylar belli oldu. İşte detaylar...

Prim günü ve sigorta tarihi gibi kriterlere takılan bazı çalışanlar, EYT'den faydalanamadı. Çıkan haberler üzerinden ilk sigorta başlangıç tarihi erken emeklilik elde etmek için büyük önem kazandı. Şartları ve süreyi tamamlayan kişilere bu hak sağlanacak. 

Emeklilik için gerekli olan şartlar ve süreyi tamamlayan kişiler, erken emeklilik hakkını kazanarak maaşlarını almaya başlıyor. SGK tarafından sunulan yeni düzenlemeyle beraber erken emekli olmak için önceden sunulan şartları yerine getiren kişilerin emeklilik süresi en kısaya indirilecek. 

10 yıl emeklilik

EMEKLİ OLMAK İÇİN SİGORTA SÜRESİ 10 YIL

Prim gününün yetmediği takdir hayaller suya düşerken yaş ise ikinci maddede yer aldı. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre farklılık gösterirken 3600 günle emekli olmak mümkün hale geldi. Normal emeklilik dışında bir de yaşın ilerlemesi dahil olurken prim ödeme gün sayısıyla beraber yaştan erken emeklilik sağlanır.

 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olunabilir. Bunun yanı sıra ise 9 Eylül 1976'tan önce ilk kez sigortalı olan erkekler ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl süreyle sigortası olan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle hayallerine kavuşabilecek. 

Ekonomi
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı: İşte yeni köprü ve otoyol ücretleri
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı: İşte yeni köprü ve otoyol ücretleri
Devlet desteklerine memur zammı sürprizi! 65 yaş, evde bakım aylığı, şehit ve gazi yakını maaşlarına dev zam
Devlet desteklerine memur zammı sürprizi! 65 yaş, evde bakım aylığı, şehit ve gazi yakını maaşlarına dev zam
Doları olanlar için kritik gün geldi: 12 Temmuz 2023 dolar, euro, sterlin fiyatları
Doları olanlar için kritik gün geldi: 12 Temmuz 2023 dolar, euro, sterlin fiyatları
Emekli zammında atlanan detay! SGK uzmanı açıkladı: Kimsenin aklına bile gelmemişti
Emekli zammında atlanan detay! SGK uzmanı açıkladı: Kimsenin aklına bile gelmemişti
Türkiye'nin ihracat şampiyonu domates oldu: 1,69 milyar dolarlık ihraç edildi
Türkiye'nin ihracat şampiyonu domates oldu: 1,69 milyar dolarlık ihraç edildi
Trenle seyahat filmlerde kalacak! YHT biletlerine büyük zam: Yeni tarife belli oldu
Trenle seyahat filmlerde kalacak! YHT biletlerine büyük zam: Yeni tarife belli oldu
Doların pimini çekecek hamle geliyor! ABD Merkez Bankası sinyali verdi: Doları olan harekete geçsin
Doların pimini çekecek hamle geliyor! ABD Merkez Bankası sinyali verdi: Doları olan harekete geçsin