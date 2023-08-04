e-Ticaret sitelerinde en çok satılan ürünler belli oldu

2023 yılının ilk altı ayında Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, tüketici eğilimlerini açıkladı. Verilere göre, temel tüketim & gıda, dijital ürünler, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev - yaşam kategorilerinden en çok alışveriş yapıldı.



O ÜRÜN YÜZDE 422 ARTIŞ GÖSTERDİ

Son dönemde teknoloji markalarının gözde ürünleri arasında bilgisayar kategorisi büyük bir ilgi gördü. Mouse, USB bellekler, taşınabilir bilgisayarlar, monitorler, klavyeler ve hafıza kartları, kullanıcıların dikkatini çeken öne çıkan ürünler oldu. Teknoloji tutkunları, cep telefonlarına olan ilgilerini de sürdürdü ve bu ürünler yine popülerliklerini korudu.

Ev - yaşam kategorisinde ise rahatlık ve konfor odaklı ürünler ön plana çıktı. Yastıklar, nevresim takımları ve saklama ürünleri en çok satılanlar arasında yer aldı. Küçük ev aletleri arasında ise fritözler dikkat çekti ve %422 artışla en çok tercih edilen ürünlerden biri oldu.

Kozmetik kategorisinde ise güzellik ve bakım ürünleri yoğun ilgi gördü. Cilt bakım ürünleri, parfümler, cilt yenileyici kremler ve makyaj malzemeleri kullanıcıların favorileri arasında yer aldı.

Temel tüketim ve gıda kategorisinde ise hijyen ve bebek ürünleri öne çıktı. Islak mendil, bebek bezi ve tuvalet kağıdı en çok talep edilen ürünler arasında yer aldı. Aynı şekilde, market kategorisinde de bisküvi, kek, çikolata ve gofretler gibi atıştırmalıklar tercih edildi.

Giyim kategorisinde bebek body'leri ve tişörtler ön planda yer aldı. Spor ve outdoor kategorisinde ise tanınmış markaların ürünleri kullanıcılar tarafından tercih edildi.

Hepsiburada gibi büyük e-ticaret platformlarının geniş ürün seçenekleri, kullanıcıların farklı kategorilerde ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmalarını sağladı. Türkiye'nin tüketici tercihlerini yansıtan bu veriler, e-ticaretin giderek artan önemini ve tüketici alışveriş alışkanlıklarının çeşitliliğini gösteriyor.