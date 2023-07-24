e-Ticaret sitelerinde stokçu temizliği: Bakanlık ceza yağdırdı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe art niyetli satıcıların hileli ve haksız uygulamalarına karşı uyarılarını sürdürüyor. Son dönemde e-ticarette yeni bir olumsuz eğilim olarak karşımıza çıkan stokçuluk türüne dikkat çeken Çevikoğlu, vatandaşlardan aldıkları ürün siparişlerini daha sonra fiyatının artacağı gerekçesiyle iptal eden satıcıların cezalandırılacağının altını çizdi.

ETİD olarak, elektronik ticaretin doğru ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesini ve tüm tarafların adil bir şekilde fayda sağlamasını hedeflediklerini belirten Çevikoğlu, tüketicilerin güvenini sarsacak bu tür kötü niyetli uygulamalara izin vermeyeceklerini vurguladı.



9.3 MİLYON CEZA UYGULANDI





Denetimleri sıklaştırdıklarını ve stokçuluk yapanları tespit ederek fırsatçılara izin vermediklerini belirten Çevikoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yaptığı denetimler sonucunda 6 firma için toplam 9.3 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ayrıca, müşterileri mağdur eden ve fiyat manipülasyonuna aracılık eden firmaların inceleme ve denetimlerinin de devam ettiğini ifade etti.

Yeni e-ticaret yasasının denetimin daha sağlıklı yapılabileceğine işaret ettiğini belirten Çevikoğlu, bu düzenleme sayesinde stokçularla mücadelelerini daha etkili şekilde sürdüreceklerini vurguladı. Bu tür art niyetli satıcıların vatandaşların güvenini sarsmaması adına gereken adımların atılacağını söyledi.