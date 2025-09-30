E-Ticaret ve Perakende Zirvesi: 5,5 Milyar Dolar Yatırım ve 400 Milyon Dolar FinTech

E-Ticaret ve Perakende Zirvesi İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi

TürkMedya tarafından düzenlenen E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde toplandı. Etkinlikte kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ile sektör paydaşları, Türkiye'de e-ticaret ve perakende sektörlerinin gelecek planları ve trendlerini kapsamlı şekilde ele aldı.

Zirveye damga vuran yatırım verileri

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat zirvede Türkiye'nin girişimlerine son 4 yılda 5,5 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek, "Bu yatırımların yaklaşık 400 milyon doları da e-ticaret ve perakende sektörüyle ilgili olan finansal teknolojiler kısmına geldi." dedi.

Polat, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye'nin son 22 yılda yüzde 5,4 büyüyen, geçen yıl itibarıyla 1,4 trilyon dolarlık büyüklüğü ile dünyanın sayılı ekonomilerinden birisi olduğunu" vurguladı. Türkiye'nin demografik avantajlarına değinen Polat, ülkenin 33,4 yaş ortalaması, yaklaşık 85 milyon nüfusu, 70 milyon aktif internet kullanıcısı ve 45 milyon çevrim içi satın alan bireyiyle Avrupa'nın önemli dijital pazarlarından biri olduğunu ifade etti.

Sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve KOBİ odaklı strateji

Polat, 2024-2028 Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejileri'nde dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe öncelik verildiğini belirterek, projelerde Türkiye'nin 2053 hedefleri ve dijitalleşme katkısının değerlendirildiğini aktardı. Sürdürülebilirliğin toplumun DNA'sında yer aldığına işaret eden Polat, döngüsel ekonomi ve yeşil lojistiğin rekabetin yeni parametreleri haline geldiğini söyledi ve "KOBİ'ler ve teknoloji girişim ekosistemini çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

(OVP) "Küresel değer zincirlerinde daha yüksek katma değerli roller üstlenmeyi hedeflemekte" ifadesiyle de politika hedeflerine vurgu yapıldı.

Halkbank'tan KOBİ'lere dijital dönüşüm desteği

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, dijitalleşmenin sınırları ortadan kaldırdığı günümüzde markaların sadece iç pazara odaklanmasının yeterli olmayacağını vurgulayarak, "Böyle bir ortamda yalnızca iç pazara odaklanmak yeterli değildir. Markalarımızın, ihracata dayalı büyüme stratejileriyle uluslararası arenada daha güçlü konumlanması zorunlu hale gelmiştir." dedi.

Arslan, yılın ilk yarısı itibarıyla ticari kredi hacminin 1,5 trilyon lirayı aştığını ve bunun yüzde 55'inin KOBİ kredilerinden oluştuğunu belirtti. Bankanın KOBİ'lere sunduğu kredi, leasing ve kart çözümlerinin perakende sektörünü desteklediğini ifade etti.

Arslan, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü ve ihracata hazırlığını hedefleyen KOBİ Vitrin Projesini anlatarak şunları söyledi: "Bu platformla KOBİ segment müşterilerimizin güvenli bir ortamda buluşturulacağı, satışını gerçekleştirebilecekleri, ürünlerini sergileyebilecekleri, alıcı veya satıcı olabilecekleri, ödeme sistemleri aracılığı ile alışveriş yapabilecekleri bir B2B e-ticaret sayfası hayata geçiriyoruz." Ayrıca KOBİ Dönüşüm Projesi kapsamında e-fatura, e-defter, e-stok yönetimi, insan kaynakları yönetimi, pazar yeri entegrasyonları, mikro ihracatı kolaylaştırıcı ve muhasebe raporlamaları gibi hizmetlerin tek noktadan sunulacağını belirtti. Arslan, kadın girişimcilere yönelik projelerin de dijital dönüşümde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Gelecek vizyonu ve startup ekosisteminin rolü

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, zirvenin geçen yıl başlatıldığını ve sektörün geleceğine yön veren bir buluşma noktası olduğunu söyleyerek, e-ticaret ile perakendenin artık iş yapma biçimlerini, lojistik ağlarını ve tüketici beklentilerini köklü şekilde değiştirdiğini belirtti. Çiçek, "E-ticaret ve perakende, artık yalnızca mal ve hizmetlerin değişimi değildir. Bu alan, inovasyonun, teknolojinin ve hayal gücünün buluştuğu, sınırların ortadan kalktığı ve yeni fırsatların doğduğu küresel bir ekosisteme dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Çiçek, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde dijitalleşen ticaretin ve yenilikçi perakende anlayışının ülkenin küresel rekabet gücünü artıran en önemli unsur olduğunu, genç girişimciler ve startup ekosisteminin dijital dönüşüm yolculuğunun en güçlü umutları olduğunu vurguladı.

Oturumlar ve odak konular

Zirvede Yeni Nesil E-Ticaret ve Perakende Ekosistemi başlıklı oturumun yanı sıra uluslararası e-ticaret, global pazarlama, yapay zekâ ile dönüşen müşteri deneyimleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile değişen tüketici alışkanlıkları gibi başlıklar detaylı olarak ele alındı.