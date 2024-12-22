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E-Ticarette Tevkifat Oranı Yüzde 1 Olarak Belirlendi

E-ticaret kapsamındaki mal ve hizmetlerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi, karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 01:21
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 01:21
E-Ticarette Tevkifat Oranı Yüzde 1 Olarak Belirlendi

E-ticaret kapsamındaki mal satışı ve hizmetler için tevkifat oranı %1 olarak belirlendi. Bu düzenleme, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tevkifat Oranı ve Kapsamı

E-ticaret alanında gerçekleştirilen ödemelerde %1 oranında tevkifat uygulanacak. 7524 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelere göre, aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yürüttükleri -ödemelerde tevkifat yapma yükümlülüğüne tabi tutuldu.

Kimin Tevkifat Yapacağı?

Aracı hizmet sağlayıcıları, gerçek ve tüzel kişiler arasında elektronik ticaret ortamını sağlayanlar, bu kapsamda hizmet sağlamakla yükümlü olacak. Aynı zamanda, elektronik ticaret pazar yerlerinde yer alan hizmet sağlayıcıları ile bu hizmetlerin teminine yönelik sözleşme yapanlar da tevkifat uygulayacak.

Tevkifat Uygulaması

Tevkifat, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilerden, mal ya da hizmet satışlarında aracılık yapan hizmet sağlayıcıları üzerinden gerçekleştirilecek. Yapılan mal satışı ve hizmet ifaları için alınan ödemeler üzerinden tevkifat uygulanacak.

Geçerlilik Tarihi

Karar, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren %1 oranında tevkifat yapılmaya başlanacak. Yıl içinde stopaj yoluyla kesilen ve ödenen vergiler, kendisinden kesinti yapılan mükelleflerce gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanacak vergiden mahsup edilecek.

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