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E-Ticarette Tevkifat Uygulaması: Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi

E-ticarette %1 tevkifat oranının yeni usul ve esasları açıklandı. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 30.12.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 19:50
E-Ticarette Tevkifat Uygulaması: Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi

E-Ticarette Tevkifat Uygulaması Başlıyor

E-ticaret kapsamında mal ve hizmet satışında %1 olarak belirlenen tevkifat oranının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan "Gelir Vergisi Genel Tebliği" ile bu uygulamanın detayları belirlendi.

Kimler Tevkifat Yapacak?

Aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları ile yaptıkları ödemeler tevkifat kapsamına alındı. Bu düzenlemenin ardından, söz konusu hizmet sağlayıcıların belirli kriterlere göre tevkifat yapma yükümlülüğü ortaya çıkmakta.

Tevkifat Yapılacak Ödemeler

Hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile aracı hizmet sağlayıcıları, yaptıkları satışlar üzerinden tevkifat yapmak zorunda kalacak. Ayrıca, dar mükellef kurumlara yönelik ödemelerde de tevkifat uygulanacak.

Tevkifat Uygulanmayacak Durumlar

Ticari faaliyeti bulunmayan ve vergiden muaf esnaf ile basit usulde kazanç sağlayanlar gibi belirli şahıslar tevkifat kapsamı dışında yer alacak. Ayrıca, aracı hizmet sağlayıcılarının kendi mal ve hizmet satışları üzerinden tevkifat yapılmayacak.

Tevkifat Matrahı ve Ödeme Süreçleri

Tevkifat matrahı, hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet bedelleri üzerinden hesaplanacak. Aracı hizmet sağlayıcıları, tevkif ettikleri vergileri, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edip, takip eden ayın 26. günü akşamına kadar ödemekle yükümlü olacak.

İade Durumları ve Vergi Hesaplamaları

Ürün iadeleri gerçekleştiğinde tevkifat, iade edilen bedel üzerinden yapılamayacak ve mükellefler tarafından mahsup edilebilecek. Yıllık beyannamelerde mahsup edilmeyen tutarlar, tebliğlerde belirlenen düzenlemeler çerçevesinde iade süreçlerine dahil edilecek.

Yeni tevkifat uygulaması, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve e-ticaret sektöründe önemli değişikliklere yol açacak.

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