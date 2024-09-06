EASA, Airbus A350-1000 Uçaklarını Denetleme Kararı Aldı

Uçuş Güvenliği İçin Yeni Önlemler
Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Cathay Pacific'in uçuşunda meydana gelen motor arızasının ardından Airbus A350-1000 filosunu denetleme kararı aldı.
Motor Arızası Sonrası Harekete Geçildi
Köln merkezli EASA, bu hafta başlarında meydana gelen olayın ardından Rolls-Royce Trent XWB-97 motorlarıyla çalışan Airbus A350-1000’lerin denetimden geçirileceğini duyurdu. Açıklamada, motorlardaki esnek yakıt hortumu bağlantılarının 3 ile 30 gün arasında inceleneceği belirtildi.
Dünya Genelinde 86 A350-1000 Uçağı Bulunuyor
Denetimlerin dünya genelinde toplamda 86 adet A350-1000 uçağını kapsayacağı ifade edildi. Bu önlem, uçuş güvenliğini artırmak için alınmış bir tedbir niteliği taşıyor.
Cathay Pacific'in Sorunlu Seferi
Cathay Pacific'in 1 Eylül'de Hong Kong'dan Zürih'e gerçekleştirdiği sefer sırasında, A350-1000 tipi uçağın kalkıştan kısa süre sonra motorunun yanmaya başlaması sonucu uçağın kalktığı havalimanına geri dönmesi gerekiyordu.