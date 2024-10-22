EBRD'den Nakkaş Otoyol Yatırım'a 240 Milyon Euro Kredi Desteği

EBRD'den Nakkaş Otoyol Yatırım'a 240 milyon avroluk kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Nakkaş Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'ye, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir Otoyol projesinin inşası için 240 milyon avro kredi sağladığını açıkladı.

Finansman Ayrıntıları

Bu finansman, iki bölüm halinde düzenlenmiş olup, 195 milyon avro EBRD kredisi ve Bank of China tarafından sağlanan 45 milyon avrodan oluşmaktadır. Toplam 240 milyon avroluk destek, projenin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynayacak.

Projenin Hedefleri

İstanbul'un trafik yoğunluğunu azaltmayı, bölgedeki sanayi bölgeleri arasındaki bağlantıları güçlendirerek ekonomik aktiviteleri artırmayı ve mevcut yollar arasındaki bağlantıları kolaylaştırmayı hedefleyen bu büyük proje, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak.