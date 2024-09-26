EBRD Türkiye Ekonomisi İçin Büyüme Tahminini Sabit Tutuyor

EBRD'nin Türkiye Ekonomisine Yönelik Büyüme Öngörüleri

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisi için 2023 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,7 ve 2025 yılı için de yüzde 3 düzeyinde sabit tuttuğunu duyurdu. Bu açıklama, EBRD'nin yayımladığı Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu ile ortaya kondu.

Yatırımcı Güveninde İyileşme

Raporda, Türkiye'de yatırımcı güveninde önemli bir iyileşme olduğunu vurgulandı. Banka, 2023 yılı için bölgesel büyüme tahminini yüzde 0,2 oranında revize ederek yüzde 2,8 olarak belirledi. 2024 için ise %3,5 büyüme öngörülmekte.

Yatırımlar ve Risk Değerlendirmeleri

EBRD, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının yatırımcı güvenini artırdığını belirtirken, 5 yıllık kredi risk primindeki düşüşe de dikkat çekti. Ayrıca, yüksek enflasyon, Türk lirasındaki reel değer kaybı ve artan jeopolitik gerilimler gibi faktörlerin ekonomiye olan olumsuz etkileri raporda yer aldı.

Verimlilik ve Finansman Erişimi Tavsiyeleri

Raporda yer alan tavsiyelere göre, Türkiye'nin verimliliği artırması, beşeri sermaye gelişimini iyileştirmesi ve özel sektörün finansmana erişimini genişletmesi gerektiği vurgulandı.

Rekor Yatırımlar

EBRD'nin Türkiye'ye 2023 yılı için gerçekleştirdiği yatırım miktarı 2,5 milyar avro olarak belirlendi. Bu yatırımların yarısından fazlası yeşil dönüşüm projeleri için ayrıldı. Bankanın Türkiye'deki toplam yatırımları ise 20 milyar avroyu geçerek önemli bir seviyeye ulaştı.