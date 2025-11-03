EBSO'dan Başarılı Sanayi Kuruluşlarına Ödül ve 50-70 Yıllık Üyelere Plaket

EBSO'dan Başarılı Sanayi Kuruluşlarına Ödül

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), üretim, yatırım ve hızlı büyüme kategorilerinde başarı gösteren şirketler ile odanın 50-70 yıllık üyelerini ödüllendirdi.

Tören, ESBAŞ Konferans Salonu'nda düzenlenen "Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni ile İstişare Toplantısı" kapsamında gerçekleştirildi.

Yorgancılar'dan 2025 faaliyetleri ve ekonomi değerlendirmesi

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, toplantıda odanın 2025 yılı faaliyetleri ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Yabancı yatırımcının gelmesinde uzun vadeli politika belirlemenin önemine vurgu yapan Yorgancılar, Çin ve Hindistan'ın büyüme hızındaki düşüşün gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Avro Bölgesi'ndeki büyüme tahminlerine değinen Yorgancılar, "IMF'ye göre 1,1, Dünya Bankası'na göre 0,8, OECD'ye göre ise 1,0 büyüme beklentisi var. Bu bizi çok ilgilendiriyor, çünkü Avro Bölgesi bizim yaklaşık toplam 260 milyar dolarlık ihracatımızın 45-50 milyar dolarını yaptığımız bir bölge. Bu büyümenin aşağı yönlü gitmesi bizim üretimimizi de ihracatımızı da olumsuz etkiliyor."

Büyüme hedefleri ve üretim vurgusu

Türkiye'nin yıl sonunda yüzde 3,2-3,7 civarında bir büyüme oranı yakalayacağını düşündüğünü belirten Yorgancılar, "Diğer rakamlara baktığımızda hakikaten başarılı ama 'bizim ülkenin ihtiyacı olan büyüme bu mudur?' derseniz, değil. Biz en az yüzde 5 ve üzerinde büyümemiz lazım, işsizliği aşağı çekebilmek için." dedi.

Yorgancılar, "Üretim olmadan kalkınma olamayacağını" sözlerine ekledi.

Ödüller takdim edildi

Konuşmaların ardından başarılı şirketlere ve odanın 50-70 yıllık üyelerine ödülleri takdim edildi.

