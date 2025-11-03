EBSO'dan Başarılı Sanayi Kuruluşlarına Ödül ve 50-70 Yıllık Üyelere Plaket

EBSO, üretim, yatırım ve hızlı büyüme kategorilerindeki başarılı şirketlerle 50-70 yıllık üyelerini ödüllendirdi; Ender Yorgancılar 2025 faaliyetleri ve ekonomik riskleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 16:30
EBSO'dan Başarılı Sanayi Kuruluşlarına Ödül ve 50-70 Yıllık Üyelere Plaket

EBSO'dan Başarılı Sanayi Kuruluşlarına Ödül

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), üretim, yatırım ve hızlı büyüme kategorilerinde başarı gösteren şirketler ile odanın 50-70 yıllık üyelerini ödüllendirdi.

Tören, ESBAŞ Konferans Salonu'nda düzenlenen "Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni ile İstişare Toplantısı" kapsamında gerçekleştirildi.

Yorgancılar'dan 2025 faaliyetleri ve ekonomi değerlendirmesi

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, toplantıda odanın 2025 yılı faaliyetleri ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Yabancı yatırımcının gelmesinde uzun vadeli politika belirlemenin önemine vurgu yapan Yorgancılar, Çin ve Hindistan'ın büyüme hızındaki düşüşün gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Avro Bölgesi'ndeki büyüme tahminlerine değinen Yorgancılar, "IMF'ye göre 1,1, Dünya Bankası'na göre 0,8, OECD'ye göre ise 1,0 büyüme beklentisi var. Bu bizi çok ilgilendiriyor, çünkü Avro Bölgesi bizim yaklaşık toplam 260 milyar dolarlık ihracatımızın 45-50 milyar dolarını yaptığımız bir bölge. Bu büyümenin aşağı yönlü gitmesi bizim üretimimizi de ihracatımızı da olumsuz etkiliyor."

Büyüme hedefleri ve üretim vurgusu

Türkiye'nin yıl sonunda yüzde 3,2-3,7 civarında bir büyüme oranı yakalayacağını düşündüğünü belirten Yorgancılar, "Diğer rakamlara baktığımızda hakikaten başarılı ama 'bizim ülkenin ihtiyacı olan büyüme bu mudur?' derseniz, değil. Biz en az yüzde 5 ve üzerinde büyümemiz lazım, işsizliği aşağı çekebilmek için." dedi.

Yorgancılar, "Üretim olmadan kalkınma olamayacağını" sözlerine ekledi.

Ödüller takdim edildi

Konuşmaların ardından başarılı şirketlere ve odanın 50-70 yıllık üyelerine ödülleri takdim edildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), üretim, yatırım ve hızlı büyüme kategorilerinde başarı gösteren...

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), üretim, yatırım ve hızlı büyüme kategorilerinde başarı gösteren şirketler ile odanın 50-70 yıllık üyelerini ödüllendirdi. EBSO tarafından düzenlenen "Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni ile İstişare Toplantısı" ESBAŞ Konferans Salonu'nda yapıldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), üretim, yatırım ve hızlı büyüme kategorilerinde başarı gösteren...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Geriledi, Dolar 41,2840 Avro 48,4000
2
Batı Akdeniz İhracatı 6 Ayda 1 Milyar 381 Milyon Doları Aştı
3
BTM Teknoloji Geliştirme Merkezi, Türkiye'nin Teknoloji İhracatını Artıracak
4
Türk Hematoloji Derneği ve Novo Nordisk'ten Hemofili Hastaları İçin Önemli Rapor
5
Türkiye-Şili İş Forumu'nda Yeni Ticaret Anlaşmaları Vurgusu
6
Alman Ekonomi Bakanı Habeck'ten AB'ye Trump'a Karşı Birlikte Hareket Çağrısı
7
Almanya'da İşsizlik Artıyor: Ekonomik Durgunluk Etkili Oluyor

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor