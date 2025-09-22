ECB: ABD Gümrük Vergileri Avro Bölgesi Tüketici Davranışlarını Değiştirdi

ECB, ABD'nin gümrük vergilerinin Avro Bölgesi'nde tüketicilerin harcamalarını azalttığını ve ABD ürünlerinden uzaklaşmaya yol açtığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 16:05
Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD'nin gümrük vergilerini artırmasının Avro Bölgesi tüketicilerinin harcama alışkanlıklarını etkilediğini açıkladı. ECB, bulgularını bankanın Tüketici Beklentileri Anketi'ne dayanarak hazırlanan “Son dönemdeki ticaret gerilimleri sırasında tüketicilerin beklentileri ve davranışları” başlıklı araştırma raporunda paylaştı.

Anket bulguları

Rapora göre Avro Bölgesi tüketicileri, gümrük vergileri nedeniyle harcama davranışlarını değiştirerek harcamalarını azalttı ve ABD ürünlerinden uzaklaştı. ECB’nin anketine katılanların yaklaşık yüzde 26'sı gümrük vergileriyle ABD ürünlerinden uzaklaştığını bildirirken, yaklaşık 16'sı ise genel harcamalarını azalttığını belirtti.

Raporda, “Son zamanlarda yaşanan ticaret gerilimleri ve gümrük vergisi açıklamaları, Avrupalı tüketicilerin davranışlarını ve beklentilerini önemli ölçüde etkiliyor.” ifadelerine yer verildi.

Analizde ayrıca, gümrük vergileriyle ilgili endişelere yanıt olarak tüketicilerin harcama alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdiği, “Yüksek gelirli haneler ABD mallarından uzaklaşma eğilimindeyken, düşük gelirli haneler genel harcamalarını kısma eğilimindedir.” şeklinde değerlendirildi. Raporda finansal okuryazarlığın da bu kararları etkilediği vurgulandı.

ECB, bazı tüketicilerin uzun vadeli enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini belirterek, gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkisinin geçici olmayabileceğine işaret etti.

Anlaşma ve tarih

ECB raporunda ayrıca hatırlatıldığı üzere, ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Temmuz 2025’te Avrupa'nın ABD'ye yaptığı ihracata yüzde 15 gümrük vergisi uygulanması konusunda anlaşmıştı.

