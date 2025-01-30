ECB Başkanı Lagarde: Avro Bölgesi Ekonomisi Zayıf Kalmaya Devam Edecek

Avro Bölgesi'nde Ekonomi Durgunlaşıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin şimdilik zayıf kalmaya devam edeceğini duyurdu. Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, piyasa beklentilerine uygun olarak, beşinci faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdüklerini açıkladı.

Dördüncü Çeyrek Durgunluğu

Lagarde, konuşmasında, “Ekonomi dördüncü çeyrekte durgunlaştı. Yakın gelecekte de zayıf kalması muhtemel.” diyerek, ekonomideki zayıflığını vurguladı. Bununla birlikte, iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu ve küresel ticaret gerilimleri artmadığı sürece ihracatın toparlanmayı destekleyeceğini belirtti.

Enflasyon Hedefinde Belirsizlik

ECB Başkanı, enflasyon oranının mevcut seviyelerde dalgalanacağını ve yıl içinde %2 hedefinin ulaşılacağını ifade etti. Çalışan ücretleri ve jeopolitik gerilimlerin enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler oluşturduğunu söyleyen Lagarde, "Küresel ticarette çekişmeler enflasyon görünümünü daha belirsiz yapar." dedi.

Nötr Faiz Oranı Hakkında Değerlendirme

Lagarde, nötr faiz oranı hakkında konuşmanın için erken olduğunu vurguladı. Bir gazetecinin yüksek faiz indirim beklentisi üzerine, ECB'nin %50’lik bir faiz indiriminin gündemde olmadığını belirterek, "Bu senaryo dikkate alınmadı." açıklamasını yaptı.

ABD İthalat Tarifeleri ve Etkileri

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Avrupa Birliği ürünleri için planlanan ithalat tarifeleri hakkında konuşan Lagarde, "Elimizde net olarak tanımlanmış bir şey yok. Durum yakından izlenecek." şeklinde yorum yaptı. Ayrıca, ECB Yönetim Konseyi'nin döviz rezervlerinin güvenli ve likit olması gerektiği konusunda oy birliği ile görüş birliğine vardığını açıkladı.