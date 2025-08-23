DOLAR
ECB Başkanı Lagarde: Avrupa İşgücü Piyasası Şokları Beklenmedik Şekilde Atlattı

ECB Başkanı Christine Lagarde, Jackson Hole'da Avrupa işgücü piyasasının küresel ve yerel faktörlerle son şokları beklenmedik şekilde iyi atlattığını bildirdi.

Jackson Hole'da işgücü piyasası değerlendirmesi

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa işgücü piyasasının küresel olumlu rüzgarlar ve yerel dinamiklerin etkisiyle son dönemdeki şokları beklenmedik şekilde iyi atlattığını açıkladı.

Lagarde, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, büyük merkez bankalarının son dönemdeki en agresif sıkılaştırma adımlarını attığını ve bunun işgücü piyasaları üzerinde başlangıçta ciddi endişelere yol açtığını hatırlattı.

Lagarde, tarihten gelen kaygılara değinerek, "tarihsel olarak dezenflasyonun bir maliyeti olduğunu, para politikası sıkılaşmasının işsizliği artırabileceğinden korkulduğunu" belirtti. Ancak beklenenin aksine sonuçların farklı olduğunu vurguladı:

"Hem avro bölgesinde hem de ABD'de enflasyon keskin biçimde düştü ve bu istihdam açısından dikkate değer derecede düşük bir maliyetle gerçekleşti."

"Avrupa işgücü piyasası, küresel olumlu rüzgarların ve yerel güçlü yanların birleşiminin yardımıyla son dönemdeki şokları beklenmedik şekilde iyi atlattı."

Lagarde, bu dayanıklılığın kaynaklarını anlamanın önemine işaret ederek böylece olası bir sonraki şoka daha iyi hazırlanılabileceğini söyledi.

İşgücü arzı, yabancı çalışanlar ve göçün rolü

Konuşmasında işgücü arzındaki artışa da değinen Lagarde, demografik açıdan Avrupa'nın çalışma çağındaki nüfusu genişletme kapasitesinin sınırlı olduğunu ifade etti.

Lagarde, bölgede yabancı çalışanların sayısında ve katılım oranında görülen artışın önemine vurgu yaparak, "Yabancı çalışanlar, 2022'de toplam işgücünün yalnızca yaklaşık yüzde 9’unu temsil etmelerine rağmen son üç yıldaki büyümenin yarısını oluşturdu." Bu katkının olmaması halinde işgücü piyasası koşullarının daha sıkı ve üretimin daha düşük olabileceğini belirtti.

Lagarde, göçün belirli bölgelerde işgücü arzı sıkıntılarını hafifletmede önemli rol oynayabileceğini, ancak tüm makul senaryolarda yüksek göç varsayımıyla bile Avro Bölgesi'nde çalışma çağındaki nüfusun azalmaya devam edeceğini kaydetti.

