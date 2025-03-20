ECB Başkanı Lagarde'dan Tarife Uyarısı: Ekonomik Büyüme Tehdit Altında

Lagarde'dan Tarife İle İlgili Kritik Açıklamalar

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin tarifeleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) buna karşı verilecek tepkilerin Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümeyi zayıflatabileceği ve enflasyonu artırabileceği konusunda uyardı.

2024 Büyüme Tahmini %0,9

Brüksel'de yapılan Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında konuşan Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin 2024 yılında yüzde 0,9 büyüyeceğini hatırlatarak, bu yılın başlarında imalat sektöründe daralma ve yatırım alanında zayıflık yaşandığını ifade etti. Bununla birlikte, ticaret alanındaki belirsizliklerin ihracatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Yatırımlar ve İhracat Üzerindeki Belirsizlikler

Lagarde, artan belirsizliklerin yatırımları ve ihracatı tahmin edilenden fazla etkileyeceğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası ticaret politikalarındaki değişimlerin ihracata yön vereceği konusunda uyarılarda bulundu.

Enflasyon ve Para Politikası

Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyon düşüş sürecinin olumlu bir seyir izlediğini kaydederek, şubat ayında enflasyon oranının %2,3 seviyesine gerilediğini aktardı. ECB'nin, enflasyonu %2 hedefinde sürdürülebilir bir şekilde tutma maksadıyla uygun para politikası uygulayacağına dikkat çekti.

ABD'nin Ticaret Politikası Üzerine Uyarılar

ABD'nin ticaret politikalarının belirli belirsizlikler taşıdığını belirten Lagarde, ticari çatışmaların küresel büyüme ve refaha zarar verdiğini; maliyetleri artırarak üretim ve tedarik zincirlerinde sorunlar oluşturduğunu ifade etti. Lagarde, Avrupa'dan yapılan ithalata %25'lik bir ABD tarifesinin Avro Bölgesi büyümesini 0,3 puan azaltabileceğini ve AB'nin misilleme önlemleri neticesinde bu oranın 0,5 puana yükselebileceğini dile getirdi.

Büyüme ve Enflasyon Görünümündeki Belirsizlikler

Lagarde, yaşanan belirsizliklerin enflasyon görünümünü sorgulayıcı bir hale getireceğini belirterek, AB'nin misilleme önlemleri ve zayıf bir avro kurunun enflasyonu yarım puan artırabileceğinin altını çizdi.