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ECB, Düşen Enflasyona Yanıt Olarak Faizleri İndirdi

Avrupa Merkez Bankası, enflasyon düşüşü sonrası mevduat faiz oranını 25 baz puan indirerek faiz politikalarında değişikliğe gitti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:30
ECB, Düşen Enflasyona Yanıt Olarak Faizleri İndirdi

ECB Enflasyon Düşüşüne Tepki Verdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda bu yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi. Mevduat faiz oranı yüzde 3,75’ten yüzde 3,50’ye düşürülürken, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizi ise her biri 60 baz puan azaldı.

Para Politikası Açıklamaları

ECB, yapılan para politikası toplantısında, son enflasyon verilerinin beklentiler doğrultusunda geliştiğini ve bu çerçevede kısıtlayıcı para politikasının gevşetilmesinin uygun olduğunu ifade etti. Açıklamada, “ECB Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edecektir.” denildi.

Ekonomik Gelişmeler

Yavaşlayan ekonomik büyüme ve ağustos ayında yüzde 2,2'ye gerileyen enflasyon, ECB'nin bu kararı almasına neden oldu. Böylelikle, Mart 2016'dan bu yana hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi arasında ikinci kez bir indirim gerçekleştirildi.

ABD ile Fark Açılıyor

ECB'nın bu kararı, Amerikan Merkez Bankası (Fed) ile arasındaki getiri farkının da artmasına yol açtı. Fed, politika faizini yüzde 5,25 ila 5,5 aralığında tutuyor. Aralık ayında tekrar bir araya gelecek olan ECB'nin, faiz oranlarını tekrar düşünmesi bekleniyor.

Makroekonomik Tahminler

ECB'nin yeni makroekonomik tahminleri, 2024 için manşet enflasyonun ortalama yüzde 2,5 olacağını öngörüyor. Ayrıca, çekirdek enflasyon tahminleri de 2024 için yüzde 2,9 olarak güncellendi.

Uzman Görüşleri

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı Carsten Brzeski, “Düşük büyüme, gelecek yıl için daha agresif faiz indirimlerini tetikleyebilir.” diyerek, ECB'nin enflasyon üzerindeki etkilerini daha net bir şekilde göreceğini belirtti.

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