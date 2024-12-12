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ECB, Faiz Oranlarını 25 Baz Puana Düşürdü

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:16
ECB, Faiz Oranlarını 25 Baz Puana Düşürdü

ECB Faiz Oranlarını İndirdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentilerinin öngördüğü gibi, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürme kararı aldı. Bu önemli adım, Avrupa ekonomisinde büyümeyi desteklemek amacıyla alındı.

Ekonomik Durum ve Finansal İstikrar

Yapılan indirim, ECB'nin finansal istikrarı sağlama ve ekonomik büyümeyi yeniden canlandırma çabasının bir parçası. Faiz oranlarının düşürülmesi, kreditörler ve yatırımcılar için daha cazip hale gelerek piyasalarda hareketliliği artırabilir.

Aynı zamanda, bu karar Avrupa üzerindeki enflasyonist baskıları da hafifletme potansiyeline sahip. Ekonomik iyileşmelerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan bu indirim, birçok yatırımcı tarafından dikkatle izleniyor.

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