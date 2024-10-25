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ECB Tüketici Anketi: Enflasyon Beklentileri Düşüşte

Avro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentileri düştü, işsizlik beklentisi ise artış gösterdi. ECB'nin faiz politikaları üzerinde etkili olacak veriler açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:32
ECB Tüketici Anketi: Enflasyon Beklentileri Düşüşte

ECB Tüketici Beklentileri Raporu Açıklandı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Eylül 2024 tarihli Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri belirgin bir düşüş yaşadı.

Enflasyon Beklentilerindeki Düşüş

2014’ten bu yana en sıcak enflasyon tartışmalarına sahne olan bölgede, tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e geriledi. Bu, Eylül 2021 tarihinden bu yana kaydedilen en düşük değer oldu.

Uzun vadeli beklentiler de gözle görülür bir azalma gösterdi. Tüketicilerin gelecek üç yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e düştü. Bu oran, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaştı.

İşsizlik Beklentileri ve Ekonomik Görünüm

Öte yandan, bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye dair beklentileri ise değişiklik göstermeyerek yüzde -0,9'da sabit kaldı. Tüketiciler, gelecek 12 ay içerisinde işsizlik oranının ortalama olarak yüzde 10,6 olmasını bekliyor. Bu oran, Ağustos'taki yüzde 10,4'lük beklentinin üzerine çıktı.

ECB’nin Para Politikası Üzerindeki Etkiler

ECB'nin enflasyon ve işsizlik beklentileri, merkezi bankanın para politikası kararları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Geçtiğimiz haftalarda ECB, piyasa beklentilerini takip ederek ekonomi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla 25 baz puanlık üçüncü bir faiz indirimine gitti. Banka, kısa vadeli mevduat oranını yüzde 3,25 seviyesine çekti.

ECB yetkilileri, enflasyonun %2 hedef düzeyine geri dönmesi için gerektiğinde faiz oranlarını kısıtlayıcı seviyelerde tutacaklarını duyurdu. Ayrıca, belirli bir faiz oranı patikasına bağlı kalmayacaklarını teyit eden ECB Yönetim Konseyi, bazı analistler tarafından zayıf ekonomik büyümeye karşılık olarak 2025 ortalarına kadar faiz oranlarını düşürmeye devam etmesi öngörülmektedir.

Yayınlanan anket verileri, Avro Bölgesi'nde enflasyon, işsizlik ve ekonomik büyüme üzerindeki belirsizlikleri açıklığa kavuşturarak ECB'nin alacağı kararlar üzerinde önemli bir etkiye yol açacağa benziyor.

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ECB Tüketici Anketi: Enflasyon Beklentileri Düşüşte

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